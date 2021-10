Pandemie toho spoustu zkomplikovala, ale zvedla poptávku, říká majitel Nohel Garden

Budu pracovat sám na sebe. S touto vizí vstoupil po revoluci do podnikání Petr Nohel. Záhy však zjistil, že firma má mnohem větší potenciál a bez zaměstnanců se neobejde. Dnes Nohel Garden tvoří 250 zaměstnanců, kteří díky kvalitní logistice a osobní angažovanosti vybudovali největší specializovaný velkoobchod se sortimentem zahrádkářských potřeb v České a Slovenské republice.



Ovšem ani hranice Česka a Slovenska nejsou limitující. Nohel Garden má totiž své zákazníky také v dalších zemích, například v Polsku, Maďarsku či Rakousku. Společnost pečuje celkově o čtyři tisíce zákazníků a v nabídce má přes patnáct tisíc položek.

Jste člověk, který rád bilancuje?

Bilancuji rád, ale bohužel na to není moc času. (smích)

Vaše firma Nohel Garden je na trhu už třicet let. To přece jen za bilanci stojí. S jakými ambicemi jste firmu v roce 1991 zakládal?

Vystudoval jsem zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě a moje první zaměstnání po škole bylo ve šlechtitelské stanici. Následně jsem dva roky řídil obnovu zahradnictví v Orlíku nad Vltavou… Nakonec jsem si řekl, že bych mohl sám zkusit podnikat. Jako většina začínajících podnikatelů jsem neměl žádné zkušenosti s prodejem ani s vedením vlastní firmy. Řada mých kamarádů si tehdy jezdila vydělávat do zahraničí, ale krátkodobě. To mě nelákalo, já chtěl zůstat doma, uživit rodinu a dělat práci, která mě baví, a dlouhodobě.

Bylo to dva roky po sametové revoluci, domácí trh ještě nebyl nasycený. Dnes panuje zcela jiná situace…

Samozřejmě tehdy ty možnosti byly úplně jiné než dnes. Začínal jsem od nuly. Inspiroval jsem se na výstavách v zahraničí, získával první kontakty, a především začal prodávat produkty, které na tuzemském trhu chyběly. Dováželi jsme exkluzivní výrobky ze zahraničí, a mohli tak nasadit vyšší marže.

Byla to vaše primární strategie na úspěch? Nabídnout něco jiného než ostatní?

Nohel Garden Firma vznikla v roce 1991, sídlí v Budínku u Dobříše. Od roku 2012 je Nohel Garden akciovou společností. Zabývá se velkoobchodem se zahrádkářskými potřebami, osivy, postřiky, plastovými a keramickými výrobky, hnojivy a substráty. Sortiment tvoří více než patnáct tisíc položek. Společnost má logistická centra v Budínku, Olomouci a slovenských Lužiankách u Nitry. Zásobuje nadnárodní společnosti, velké řetězce, maloobchodní prodejny i zahradnictví a drogerie. Celkem pečuje o čtyři tisíce zákazníků. Má také odběratele z několika evropských zemí. Ve firmě pracuje 250 zaměstnanců. Nohel Garden podporuje charitativní projekty a sponzoruje handicapované sportovce.

Strategie se vytvářela postupně a opírala se o základní myšlenku: vše dělat tak, abychom byli maximálně konkurenceschopní. Většina našich konkurentů nabízela hlavně zboží vyráběné v tuzemsku, a protože všichni chtěli prodat, museli pracovat s nízkou marží, pomíjím omezenou atraktivitu a šíři tohoto zboží. My jsme se primárně zaměřili na zboží, které na trhu chybělo, a pouze doplňkově jsme nabízeli to, co měli ostatní. Postupně jsme získali exkluzivní zastoupení evropských lídrů trhu pro vybrané sortimenty, vytvořili vlastní obchodní značky, a tím se odlišili od ostatních konkurentů, ale také jsme nabídli našim zákazníkům nejširší sortiment na trhu. Koupí výrobní společnosti Lovela Terezín jsme zase mohli obstát i na trhu s přípravky na ochranu rostlin… A tak bych mohl pokračovat dále…

Dnes je vaše firma největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v České republice i na Slovensku. Existuje nějaký moment, který byl pro její rozvoj skutečně klíčový?

Existuje. Nejdříve to bylo přijetí prvního zaměstnance. Když jsem rozjel podnikání, říkal jsem si, že chci dělat sám na sebe, protože si všechno udělám nejlíp. Neuvažoval jsem o zaměstnancích. Pak jsem se ale musel rozhodnout, jestli chci zboží stále rozvážet sám, nebo vezmu řidiče. Důležitých okamžiků bylo potom samozřejmě ještě více. Vybudovali jsme vlastní logistické skladové zázemí a otevřeli řadu regionálních skladů. Časem jsme zjistili, že je efektivnější provozovat větší logistická centra. Koupili jsme i lokální velkoobchody, kterým se nedařilo. Velmi důležitá byla i skutečnost, že jsme začali dodávat zboží do velkých řetězců a vytvořili vlastní obchodní značky. Dalším velkým milníkem bylo vybudování pobočky na Slovensku.

A když se na podnikání podíváme z druhé strany, je naopak něco, co se vám nepovedlo, čeho třeba zpětně litujete?

Vždy jsou nějaké drobné neúspěchy, ale zcela jednoznačně převažují pozitiva. Třebaže jsem začínal podnikat poměrně mladý, nikdy jsem nešel do většího rizika, než by bylo zdrávo. Stali jsme se lídry trhu, ale vždy jsou rezervy a cíle, které se mohly realizovat, ale nestalo se tak.

Portfolio vašich dnešních odběratelů je přitom skutečně široké. Jakou proměnou za třicet let až tam, kde jste dnes, prošlo?

Skladba našich zákazníků se měnila stejně jako porevoluční trh. Prvními zákazníky byly klasické maloobchodní prodejny zahrádkářských potřeb, drogerie a zahradní centra včetně regionálních velkoobchodů. Otevřením prvních supermarketů v Česku a na Slovensku jsme se stali dodavateli hobby marketů Baumaxu, Bauhausu, Globusu, Hornbachu, OBI a UNI HOBBY, ale i společností Albert, Billa, Kaufland, Makro, Penny či Tesco. Nemůžeme opomenout ani společnosti COOP, Mountfield a také stále rostoucí trh e-shopů, kde zásobujeme společnosti Alza, Kamody, Mall CZ, Superdiscont a další.

Co všechno zákazníkům nabízíte?

Od začátku jsme hledali optimální a dostatečně široký sortiment, abychom uspokojili co největší spektrum zákazníků. Kromě techniky a živých rostlin dnes dodáváme pro zahrady kompletní sortiment. Ze 60 procent od českých výrobců. Největší obrat tvoří nářadí značky Fiskars, které je stále vyhledávanější, protože i český zákazník přišel na to, že kvalita se vyplatí.

Jak je z vaší nabídky patrné, zakládáte si na prodeji osiv a cibulovin, a to pod vlastní značkou NG Gardenie. V této oblasti spolupracujete se šlechtitelskou společností Moravoseed, jak to funguje?

Úzká spolupráce se společností Moravoseed se rodila postupně a je založena na tom, že my připravujeme sortiment, zabezpečujeme výrobu sáčků a logistiku prodeje. Moravoseed má velké portfolio odrůd, je garantem balení a kvality osiv, které dodává do celého světa. Dalo by se říct, že je to oboustranně výhodná symbióza – my se specializujeme na prodej a hobby trh, oni na výrobu a distribuci volně vážených osiv a profi zákazníky. Každý dělá, co umí nejlépe, a tak to má být.

Přímý zásah máte i na poli postřiků. Jak jste již zmínil dříve, k Nohel Garden totiž dnes patří i společnost Lovela Terezín, jejíž postřiky jsou významným prvkem vaší nabídky. O co je v této oblasti největší zájem?

Situace v Evropské unii je taková, že se počty povolených přípravků neustále snižují. Nové se výrobcům nevyplatí pro hobby trh registrovat. V poslední době se velmi dobře prodávají přípravky na slimáky. Máme široké portfolio těchto přípravků a jejich prodeje jdou do desítek tun. Z pesticidů zaujímají největší podíl na trhu herbicidy k likvidaci plevelů. Trendem, který se snažíme zachytit, jsou ekologické přípravky.

Významnou skupinu vašich produktů tvoří také hnojiva a substráty reprezentované hlavně společností Forestina, které v poslední době zažívají mohutný rozvoj. Jaké jsou hlavní trendy?

Jednoznačně přírodní preparáty, hnojiva a substráty s dílčím obsahem guána a dalších přírodních komponentů tzv. Hoštická nebo značka Zdravá zahrada apod. Forestina vstoupila na trh později, ale o to více se snaží. Vnímá trendy a potřeby zákazníků. Vysoká kvalita výrobků za rozumnou cenu je jejich mottem.

Lidé znají Nohel Garden také díky široké nabídce plastových a keramických výrobků. Máte přes 30 dodavatelů z celé Evropy včetně největších výrobců z Německa, Francie nebo Itálie. Stále větší podíl mají výrobci z Polska a České republiky. Jaké roční prodeje jsou v této oblasti?

Když jsme se rozhodli jít do tohoto sortimentu, vybrali jsme si největší hráče na evropském trhu s nejširším sortimentem a spolehlivou logistikou. Tyto dlouhodobé vazby s dodavateli založené na vzájemném respektu hrají významnou roli zejména v poslední době. Zastupujeme například německou firmu Spang, od které ročně vozíme desítky kamionů hliněných květináčů. V Česku a na Slovensku každý rok prodáme více než sto tisíc kusů plastových konví, více než půl milionů truhlíků - a takto bychom mohli pokračovat.

To jsou skutečně obrovská čísla. Neovlivnil je v uplynulých dvou letech covid, který zasáhl celosvětový trh na všech frontách?

Samozřejmě ano. Těch věcí, které covid změnil, je víc. Došlo k narušení logistických řetězců a skokově se zdražila doprava. Kvůli zvýšené poptávce nemají výrobci zboží na skladě. V loňském roce se sezona natáhla zhruba o měsíc. Dodavatelé i díky karanténám nedokázali vytvořit dostatečné zásoby a v sezoně to už nestihli dohnat. Prodloužily se termíny dodávek, místo standardních dvou měsíců to bylo třeba i šest měsíců. Zatím se zdá, že ani příští sezonu to nebude lepší. Na druhou stranu díky pandemii a omezenému cestování jsme zaznamenali vyšší poptávku. Lidé se vrátili domů, na zahrady, k rodině a přírodě. Poznali, jak je úžasné sám si něco vypěstovat, sklidit či udělat si radost.

Covid ovlivnil i pracovní trh. Poznamenal v tomto ohledu i vaši firmu?

V tomto ohledu pracuje víc faktorů než jen covid. Zaměstnanci stárnou, odcházejí do důchodu a mladí lidé už manuálně příliš pracovat nechtějí. Obecně je čím dál větší problém sehnat kvalitní lidi. Pro mě není podstatné, jakého vzdělání zaměstnanec dosáhl. Důležité je, jaký je člověk, jestli je spolehlivý, drží slovo a zda má výsledky. Vždycky jsem se snažil být úspěšný, ale ne za každou cenu. To samé očekávám od svých zaměstnanců. Chci, aby je práce uspokojovala, ale vždy v rámci fair play.

Je fair play vaše životní motto, kterým se v podnikání řídíte?

Ano a držím se ho celý život. Chci, aby společnost Nohel Garden byla vnímána jako firma, na kterou je spolehnutí a která je známá férovým přístupem k zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům.

Baví vás podnikání stále stejně jako na začátku, když jste firmu zakládal?

Podnikání mi stále dává smysl a opakovaně vidím věci, které by se daly zlepšovat. Když jsem začínal, nevěděl jsem, do čeho jdu. Protože jsem byl mladší, byl jsem i odvážnější. Nyní už člověk vše více analyzuje, řeší smysluplnost toho, co dělá, a rychlost alternuje zkušeností. Ale pokud by mě to nebavilo, tento rozhovor bychom tu spolu nyní nedělali. Vždycky jsem se snažil dělat práci tak, že když už by nějaká firma měla skončit, tak abych já skončil jako poslední. A to u mě platí stále.