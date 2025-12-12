Síť prodejen s levným textilem NKD přebírá nový majitel z Jižní Afriky

Bavorská síť obchodů s levnou módou NKD mění majitele. Za půl miliardy eur ji přebírá jihoafrická společnost Mr Price. NKD provozuje 2 200 prodejen s celkem desítkou tisíc zaměstnanců v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku Polsku a také Česku.

Prodejna NKD v německém Neunkirchenu (2. října 2025) | foto: ČTK

„Poté, co jsme se setkali s týmem NKD, bylo jasné, že je to vhodný cíl akvizice,“ řekl podle webu Manager Magazin šéf Mr Price Mark Blair . „Přesně vědí, kdo jsou jejich zákazníci a jak je nejlépe obsloužit.“

Co je NKD?

Obchody NKD prodávají levné textilie, sportovní oblečení a sezonní dekorace. Zkratka NKD znamená Niedrig Kalkuliert Discount (nízkonákladový diskont).

Celkově má NKD přibližně 2 100–2 200 prodejen v Evropě (včetně Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Chorvatska, Polska a Česka). V Česku je jich kolem dvacítky, z toho tři v Praze.

NKD se sídlem ve franckém Bindlachu koupila v roce 2019 londýnská investiční skupina TDR Capital. Ta nyní využila příležitosti k odprodeji. O NKD se podle informací Manager Magazinu zajímala také polsko-britská společnost Pepco.

Akcionáři Mr Price však ze zpráv o expanzi do Evropy nadšeni nejsou. Akcie se na burze v Johannesburgu propadly o 12,3 procenta. „Skoro všichni maloobchodníci, kteří podobnou expanzi zkusili, se potichu stáhli zpět,“ řekl Casparus Treurnicht, portfolio manažer Gryphon Asset Management. Mr Price navíc podle analytiků za NKD zaplatil příliš mnoho.

V plánu další rozvoj

Trh s levným zbožím v Německu je pod konkurenčním tlakem, upozorňuje Manager Magazin. Konkurent KiK po nečekaném odstoupení dlouholetého šéfa Patricka Zahna plánuje zavřít stovky poboček, Woolworth byl loni neúspěšně nabízen k prodeji a ani Action není v ideální kondici.

Mr Price akvizicí výrazně naroste. K jejím 3 100 prodejnám přibude přes dva tisíce obchodů NKD a k dosavadním 32 000 zaměstnancům přidá deset tisíc nových. A to by neměl být konec. Až transakci schválí antimonopolní úřady, je v plánu další rozvoj. S novým vlastníkem v zádech plánuje NKD rozšíření nejprve asi na tři tisíce prodejen, dlouhodobě je cílem dokonce 4 000 poboček, uvedl německý deník Bild.

„Společně s naším novým vlastníkem, který pochází z maloobchodu a rozumí našemu odvětví, budeme naše růstové plány důsledně realizovat,“ uzavřel generální ředitel NKD Alexander Schmökel.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

