„Poté, co jsme se setkali s týmem NKD, bylo jasné, že je to vhodný cíl akvizice,“ řekl podle webu Manager Magazin šéf Mr Price Mark Blair . „Přesně vědí, kdo jsou jejich zákazníci a jak je nejlépe obsloužit.“
Co je NKD?
Obchody NKD prodávají levné textilie, sportovní oblečení a sezonní dekorace. Zkratka NKD znamená Niedrig Kalkuliert Discount (nízkonákladový diskont).
Celkově má NKD přibližně 2 100–2 200 prodejen v Evropě (včetně Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Chorvatska, Polska a Česka). V Česku je jich kolem dvacítky, z toho tři v Praze.
NKD se sídlem ve franckém Bindlachu koupila v roce 2019 londýnská investiční skupina TDR Capital. Ta nyní využila příležitosti k odprodeji. O NKD se podle informací Manager Magazinu zajímala také polsko-britská společnost Pepco.
Akcionáři Mr Price však ze zpráv o expanzi do Evropy nadšeni nejsou. Akcie se na burze v Johannesburgu propadly o 12,3 procenta. „Skoro všichni maloobchodníci, kteří podobnou expanzi zkusili, se potichu stáhli zpět,“ řekl Casparus Treurnicht, portfolio manažer Gryphon Asset Management. Mr Price navíc podle analytiků za NKD zaplatil příliš mnoho.
V plánu další rozvoj
Trh s levným zbožím v Německu je pod konkurenčním tlakem, upozorňuje Manager Magazin. Konkurent KiK po nečekaném odstoupení dlouholetého šéfa Patricka Zahna plánuje zavřít stovky poboček, Woolworth byl loni neúspěšně nabízen k prodeji a ani Action není v ideální kondici.
Mr Price akvizicí výrazně naroste. K jejím 3 100 prodejnám přibude přes dva tisíce obchodů NKD a k dosavadním 32 000 zaměstnancům přidá deset tisíc nových. A to by neměl být konec. Až transakci schválí antimonopolní úřady, je v plánu další rozvoj. S novým vlastníkem v zádech plánuje NKD rozšíření nejprve asi na tři tisíce prodejen, dlouhodobě je cílem dokonce 4 000 poboček, uvedl německý deník Bild.
„Společně s naším novým vlastníkem, který pochází z maloobchodu a rozumí našemu odvětví, budeme naše růstové plány důsledně realizovat,“ uzavřel generální ředitel NKD Alexander Schmökel.