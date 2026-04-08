Materiál zahrnuje výztužné tyče a svitky, tedy klíčové prvky pro stavebnictví. Norská ocel se objeví především v tuzemské dopravní infrastruktuře, konkrétně v dostavbách dálnic D11 a D35, dále pak v nových rezidenčních objektech v Praze, Brně a Ostravě.
„Naším cílem je vybudovat dlouhodobý obchodní kanál a postupně navyšovat objemy. Českému trhu přinášíme nízkoemisní ocel, která se ve světě stále vyrábí jen omezeně. Zároveň tím podporujeme stabilitu výroby v Norsku i v zimních měsících, kdy je po stavební oceli na severských trzích nižší poptávka,“ vysvětluje Libor Černý, šéf ocelářské divize Sev.en Global Investments.
Nový život pro dávno „mrtvý“ důl. Z šachty u Litvínova bude inovační centrum
„Nízkoemisní ocel zatím v portfoliu nemáme, proto vítáme možnost rozšířit dodavatelskou základnu. Zároveň jsme přesvědčeni o vysoké kvalitě, která je pro nás klíčová,“ říká Ivo Novák, ředitel společnosti Feri, která odebírá ocel z válcovny v norském Mo i Rana.
Česko jako první
Než se ocel norské výroby s českým vlastníkem dostala na tuzemský trh, prošla homologačním programem, který na konci roku 2025 potvrdil splnění všech technických i regulatorních požadavků. V prvním čtvrtletí letošního roku už továrna v Mo i Rana vyráběla výztužnou ocel i pro český trh, který pro 7 Steel Nordic doplňuje severské země a představuje příležitost pro další růst.
„Česká republika je první zemí ve střední Evropě, kam budeme nízkoemisní ocel vyvážet. K výrobě využíváme ty nejšetrnější dostupné technologie – recyklujeme šrot, který tavíme v elektrických obloukových pecích poháněných elektřinou z vodní elektrárny,“ popisuje Halvard Meisfjord, manažer prodeje 7 Steel Nordic.
Těžba skončila, teď jde o stamiliony. Obce kolem lomu ČSA čekají na peníze na rozvoj
Díky pokročilé výrobní technologii v 7 Steel Nordic vykazuje o 97 procent nižší emise CO2 proti tradiční výrobě z metalurgického uhlí a železné rudy. Společnost ročně produkuje zhruba 700 000 tun oceli a recykluje přibližně 770 000 tun ocelového šrotu.
Skupina 7 Steel Nordic je předním severským výrobcem oceli, kterého loni převzala společnost Sev.en Global Investments. Ta je součástí skupiny Sev.en Group, jejímž beneficientem je Pavel Tykač. Uskupení 7 Steel Nordic tvoří především 7 Steel Nordic Manufacturing, přední výrobce betonářské oceli v regionu se slévárnou a válcovnou ve městě Mo i Rana. Další součástí je 7 Steel Service zabývající se stříháním a ohýbáním oceli a prodejem finálních produktů a 7 Steel Nordic Recycling zaměřená na sběr šrotu a jeho recyklaci.