Od počátku letošního roku odepsaly akcie společnosti Nike již 28 procent. Firma očekává, že ve srovnání s původními plány klesnou v aktuálním čtvrtletí prodeje mezikvartálně o 2 až 4 procenta. Pokles tržeb má zároveň pokračovat i ve zbytku roku, uvedla agentura Bloomberg.
„Je to složité. Změny se nám daří realizovat pomaleji, než bych si přál. Nastavený směr je ale správný a základy, na kterých Nike stojí, se nám postupně daří posilovat,“ reagoval na výsledky hospodaření sportovního giganta jeho generální ředitel Elliott Hill.
Daří se hlavně v USA
Meziročně jsou akcie firmy níže již téměř o 30 procent. Společnost se může momentálně opřít především o americký trh, kde stále vykazuje solidní výsledky. Roste zejména velkoobchodní segment a američtí spotřebitelé zůstávají ochotní utrácet za oblečení i sportovní vybavení.
Zcela odlišná situace však panuje v Číně, kde prodeje sportovního giganta podle posledních dat klesly meziročně zhruba o pětinu. Místní spotřebitelé totiž začali výrazně šetřit, a právě výdaje za oblečení patří mezi první, které Číňané omezují. Důvodem je mimo jiné pokračující krize na realitním trhu, nejistota na pracovním trhu i celkové zpomalování čínské ekonomiky.
Strádá značka Converse
Analytik Randal Konik ze společnosti Jefferies ale vidí i pozitiva. „Značce Nike se daří hlavně snižovat úroveň nadbytečných zásob,“ řekl expert pro agenturu Bloomberg. Podle něj by naopak měly nastartovat prodeje značky Converse, která pod Nike patří.
Dlouhodobě ale může značka těžit z rostoucí popularity zdravého životního stylu a sportování po celém světě. „Pro náš comeback je to zcela zásadní,“ potvrzuje také ředitel Hill.
Podle analytičky Poonam Goyalové z Bloomberg Intelligence budou tlaky na hospodaření Nike v krátkodobém horizontu přetrvávat, mimo jiné kvůli důsledkům konfliktů a cel na marže. Záležet ale bude i na tom, jak se bude v dalších měsících a letech vyvíjet Trumpova politika, která dokáže být velmi nepředvídatelná, uzavírá Bloomberg.