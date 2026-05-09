Nejstarší McDonald’s na světě
Ačkoli byla pobočka v kalifornském městě Downey historicky v pořadí až třetí otevřenou restaurací legendárního fastfoodu, dnes je to nejstarší fungující McDonald’s na světě.
Provozovna si navíc od svého vzniku v roce 1953 zachovala i původní podobu. Dokonce ani tamní obsluha nijak nezměnila svůj pracovní úbor a dodnes občerstvení servíruje v uniformách z 50. let, které jsou doplněné o charakteristické papírové čepice.
Odlišné jsou pouze ceny, které v ní za jídlo zákazníci zaplatí. Tehdejší hamburger totiž stál pouhých patnáct centů, což jsou v přepočtu necelé čtyři české koruny.