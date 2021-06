Netflix spustil e-shop. Prodává oblečení nebo figurky ze svých seriálů

Netflix chce ve svém e-shopu pravidelně nabízet limitované edice, které budou dostupné i v partnerských kamenných obchodech. Tento měsíc jsou to například předměty s tematikou francouzského seriálu Lupin, na nichž se podílí i pařížské muzeum Louvre, informoval Netflix na svém korporátním blogu. Následovat mají produkty inspirované populárními seriály Bridgertonovi, Stranger Things nebo Zaklínač.

E-shop Netflixu vznikl ve spolupráci se společností Shopify. Ceny zboží se pohybují od 30 dolarů (623 Kč) za tričko do 135 dolarů za dekorativní předměty, které připomínají filmové a seriálové rekvizity. V současnosti je obchod dostupný pouze uživatelům ze Spojených států, další země mají přibýt v následujících měsících.

Netflix spustil svůj první vlastní e-shop, prodává zboží inspirované svými filmy a seriály.

Netflix má také uzavřená produktová partnerství s řadou známých značek, které se svezly například na popularitě seriálu Stranger Things. Po třetí sérii hororového seriálu firma hlásila v oblasti product placementu spolupráci s celkem 75 značkami. Vlastní e-shop pro streamovací službu představuje další potenciální zdroj příjmu nad rámec plateb od předplatitelů.



Maloobchodní ambice

Úsilí produktového šéfa Netflixu Joshe Simona už loni ukázalo, že firma má v oblasti maloobchodu seriózní ambice, píše deník The New York Times. Simon do firmy nastoupil loni v březnu a od té doby Netflix podepsal smlouvy se společnostmi Amazon, Sephora či obchodním řetězcem Walmart.

Netflix potřebuje nové příjmy i proto, že do svých produkcí sype miliardy dolarů, které si mnohdy půjčuje od bank. A do značné míry sází na to, že mu se splácením pomůžou peníze nových předplatitelů. Přestože měla firma díky pandemii a zavřeným kinům rekordní rok, růst počtu nových zákazníků v prvním letošním čtvrtletí výrazně zpomalil.

Mezi důvody je polevující pandemie, ale i nedostatek nových filmových a seriálových hitů, jelikož protiepidemická opatření značně omezila natáčení v řadě zemí. Tím hlavním je však sílící konkurence. Většina mediálních gigantů naskočila na rostoucí popularitu streamování a rychle rozvíjí vlastní služby pro přímou distribuci filmů a seriálů.

Největší soupeř Netflixu, streamovací služba Disney+ získala za rok a půl svého fungování přes 100 milionů předplatitelů. Na trend streamování umocněný pandemií reagují i další. Společnost AT&T v roce 2018 pohltila firmu Time Warner, majitele kanálů HBO či CNN a studia Warner Bros, za 85 miliard a spustila streamovací platformu HBO Max.

Další americký telekomunikační gigant Comcast, vlastník filmového studia Universal, si pořídil britskou televizi Sky a odstartoval streamování na platformě Peacock. A fúze společností Viacom a CBS vedla ke spuštění streamovací služby Paramount+ letos v březnu.