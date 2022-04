Netflix bojuje s úbytkem uživatelů. Plán na reklamy vyvolal smíšené pocity

„Je kolem toho stále mnoho nezodpovězených otázek,“ řekl Bloombergu šéf reklamní agentury Carat, mezi jejíž klienty patří třeba technologické firmy Intel nebo General Motors.

Experti ale přiznávají, že levnější předplatné obsahující reklamy by mohlo Netflixu pomoci udržet si tu část zákazníků, kterým záleží na ceně. Pro firmu by to zároveň byla nová možnost, jak si zajistit další příjmy. Přesto byli někteří experti z možných reklam na Netflixu poněkud překvapeni.

„Osobně jsem si myslel, že k tomuhle Netflix nikdy nepřistoupí,“ uvedl pro Bloomberg rozčarovaný Brian Wieser, který je dlouholetým prezidentem reklamní agentury GroupM. Ta zastupuje třeba technologický gigant Google nebo automobilka Ford.

Reklama se v posledních letech dostává do streamovacích platforem čím dál víc. Inzerenti postupně opouští tradiční televizní programy, a to kvůli stále většímu úbytku sledovanosti. Kromě Netflixu je v kurzu třeba také HBO MAX od Warner Bros Discovery nebo Hulu od Disneyho.

Možnosti inzerentů však jsou na streamovacích platformách stále dost omezené. Řada služeb totiž povoluje reklamu jen v řádech minut za hodinu tak, aby diváci nebyli příliš dlouhou dobu rušení od sledování. Netflix určité změny v oblasti reklamy udělal už dřív, když povolil product placement ve svých pořadech.

„Čím více možností pro reklamu, tím lépe pro inzerenty,“ řekl pro Bloomberg šéf reklamní firmy Horizon Media Dave Campanelli.

Případný zájem ze strany reklamních inzerentů bude záležet třeba i na tom, jak Netflix zvládne se svými předplatiteli kolem možné reklamy komunikovat a kolik lidí se do verze podporované reklamami vlastně zaregistruje.

Propad akcií a silná konkurence

Čistý zisk Netflixu v prvním čtvrtletí klesl o 6,4 procenta na 1,6 miliardy amerických dolarů, což v přepočtu zhruba 36 miliard korun. Za očekáváním analytiků zůstaly i tržby. Akcie Netflixu v reakci na výsledky i další výhled klesly zhruba o 25 procent.

Netflix také uvedl, že čelí sílící konkurenci, kterou pro něj představují nově spuštěné streamovací služby od tradičních zábavních společností. Vliv na celkový počet předplatitelů má ale také masivní sdílení přístupových hesel, dále vysoká inflace a přetrvávající invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Netflix kvůli ní opouští ruský trh.

Spoluředitel Netflixu Reed Hastings ale uvedl, že levnější předplatné nebude schváleno hned. Dočkat se ho diváci mohou nejdříve za jeden až dva roky.