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Netflix neroste tak rychle, jak bych si přál, říká jeho spoluzakladatel a šéf

Jan Dvořák
  18:00
Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian Theatre v Los Angeles (24. února 2025) | foto: AP

U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...
29 fotografií
Americký streamovací gigant Netflix neroste tak rychle, jak by si jeho vedení přálo, uvedl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ted Sarandos. Dodal však, že firma pracuje na tom, aby se tento růst zrychlil. Netflix momentálně rozšiřuje své působení nad rámec hlavního zaměření na filmy a televizní seriály, přičemž přibližně pět procent svého rozpočtu na obsah věnuje živému vysílání.

Zapojení uživatelů Netflixu v posledním období vzrostlo o dvě procenta, a to i přesto, že tržby společnosti rostly dvouciferným tempem ve všech regionech. Aby Netflix podpořil růst, rozšiřuje svůj záběr i mimo filmy a seriály, přibližně pět procent ze svého rozpočtu na obsah ve výši 20 miliard dolarů věnuje na živé vysílání, píše agentura Bloomberg.

Narnie i Karlík

Netflix také plánuje širší distribuci některých svých titulů do kin. Sarandos oznámil, že film Letopisy Narnie: Čarodějův synovec, příští rok uvedou kina v široké distribuci stejně jako film Charlie vs. the Chocolate Factory (film zatím nemá český distribuční název). Nejde ale o další klasické převyprávění původního příběhu Roalda Dahla, nýbrž o nový animovaný film, který rozvíjí svět Karlíka a továrny na čokoládu. Netflix loni nabídl v kinech přes třicet filmů.

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Akcie společnosti Netflix letos poklesly přibližně o 24 procent, společnost předpovídá pomalejší růst tržeb a zisku, jelikož její výdaje na obsah nadále rostou.

Vzhledem k tomu, že tempo růstu společnosti se zpomaluje, hledá Netflix způsoby, jak přimět svých 325 milionů předplatitelů, aby na platformě trávili více času, a jak zvýšit příjmy z reklamy. Netflix se snaží udržet diváky u seriálů i po skončení první sezony, a proto rozšířil svou nabídku o živé sportovní přenosy a události, videopodcasty a pořady od některých z nejvýznamnějších tvůrců na YouTube. Tím se zostřila konkurence s touto streamovací službou vlastněnou společností Google.

Prohraná bitva o Warner Bros.

Sarandos rovněž obhajoval snahu Netflixu o akvizici společnosti Warner Bros. Discovery. Uvedl, že nelituje snahy se o tuto společnost ucházet, i když Netflix nakonec prohrál s Paramount Skydance, která předložila vyšší nabídku. Netflix se původně dohodl na akvizici filmových a televizních studií Warner Bros. a streamovací služby HBO Max v rámci transakce o hodnotě přibližně 83 miliard dolarů. V únoru se však rozhodl nepřebít vyšší nabídku společnosti Paramount.

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Sarandos uvedl, že Netflix dosáhl nejvyšší ceny, při které podle jeho názoru mohla transakce přinést výnosy akcionářům, a nehledá jinou akvizici, která by ji nahradila.

„Myslím, že ten plán byl promyšlený, Vzhledem k naší velikosti to byla nejvyšší cenová hranice, při které jsem se domníval, že bychom mohli akcionářům zajistit návratnost investice do tohoto aktiva. Kdybychom šli ještě výš, domníval jsem se, že bychom se dostali do záporných čísel, a to i při naší velikosti.“

Co na to AI?

Sarandos dále bagatelizoval obavy z toho, že významní filmaři a tvůrci opouštějí Netflix a přecházejí ke konkurenčním studiím. Uvedl, že tyto odchody odrážejí spíše individuální okolnosti než širší změnu ve vztahu společnosti k talentům. Řekl, že bratři Dufferovi, tvůrci seriálu Stranger Things, se chtěli soustředit na velké kinofilmy. Dále uvedl, že Netflix počítá s tím, že bude i nadále spolupracovat s režisérem Davidem Fincherem, a to i přes vypršení jeho rámcové smlouvy.

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Netflix rovněž zvyšuje své investice do umělé inteligence. V březnu za 587 milionů dolarů koupil společnost InterPositive, která se zabývá technologiemi pro filmovou tvorbu založenými na umělé inteligenci a u jejíhož zrodu stál herec a režisér Ben Affleck.

Sarandos k výsledkům Netflixu za druhé čtvrtletí uvedl, že generativní umělá inteligence byla použita přibližně u 300 titulů, převážně v postprodukci. Netflix tuto technologii využívá pro úkoly od předběžné vizualizace a vizuálních efektů až po složité záběry a sekvence. Dodal také, že AI může zkrátit dobu výroby a snížit náklady a zároveň zlepšit kvalitu, uzavřel Bloomberg.

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