Netflix jedná s Warner Bros. Převzít chce HBO Max i práva na Harryho Pottera

  9:29
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici části konkurenční skupiny Warner Bros. Discovery. S odkazem na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Netflix podle zdrojů nabízí odstupné pět miliard dolarů (103,7 miliardy Kč) v případě, že by regulační úřady akvizici neschválily. Zájem o akvizici měly podle agentury Reuters původně také americké mediální skupiny Paramount Skydance a Comcast.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Firmy podle Bloombergu vedou exkluzivní jednání o akvizici natáčecích a televizních studií Warner Bros a rovněž konkurenční streamovací platformy HBO Max. Pokud se dohodnou, mohly by plánovanou akvizici ohlásit v řádu dnů.

Netflix výrazně zvýšil zisk. Čas i peníze pomohla ušetřit umělá inteligence

Netflix podle zdrojů agentury Reuters nabízí 28 dolarů za akcii. To představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely čtvrteční obchodování na burze, stejně jako proti nabídce Paramountu, který nabízel 24 dolarů na akcii při převzetí celé skupiny.

Warner Bros. Discovery v červnu oznámil, že se do poloviny příštího roku hodlá rozdělit do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém podniku. Celá skupina Warner Bros. Discovery má podle Bloombergu odhadovanou hodnotu 60 miliard dolarů (1,25 bilionu Kč).

Netflix staví studio v New Jersey. Do přestavby pevnosti investoval miliardu dolarů

V případě úspěšné akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter a DC Comics. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

Po exmajiteli Pornhubu projevil zájem o zahraniční aktiva ruského Lukoilu i maďarský MOL

Ropná plošina ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři

Zájem o koupi zahraničních aktiv ruské ropné společnosti Lukoil projevil i maďarský petrochemický koncern MOL. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. MOL se tak připojil k rostoucí...

4. prosince 2025  16:41

Turci budou nadále odebírat ruský plyn. Chtějí ale investovat i do zařízení na těžbu USA

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan...

Turecko o rok prodloužilo dvě smlouvy o dodávkách zemního plynu z Ruska. Ankara chce ale závislost na ruských energiích snížit, plánuje proto investice do těžební infrastruktury ve Spojených státech.

4. prosince 2025  16:31

