Konec červených obálek. Netflix přestane zasílat DVD s filmy předplatitelům

Společnost Netflix v úterý oznámila, že ukončí pětadvacet let trvající službu zasílání DVD se seriály a filmy svým předplatitelům. „Právě DVD připravila půdu pro přechod ke streamování. Naším cílem vždy bylo poskytovat členům co nejlepší služby. S tím, jak se náš byznys nadále zmenšuje, to ale bude stále obtížnější,“ vysvětlil Sarandos.

Před rokem Netflix oznámil, že poprvé po deseti letech ztratil předplatitele. To způsobilo okamžitý pokles ceny akcií společnosti. Společnost, co se týče streamování, nyní čelí tvrdé konkurenci společností Apple, Disney a Hulu. Nedávno tak oznámila, že uvede nové způsoby podpory reklamy a omezí sdílení hesel, kvůli němuž přicházela o zisky.

Novou funkci, která by sdílení více profilů měla zpoplatňovat, začal Netflix testovat v Chile, Kostarice a Peru. V úterý společnost oznámila, že širší zavedení omezení sdílení hesel, které mělo proběhnout koncem prvního čtvrtletí, zatím odkládá. Nyní ho začne v širším měřítku uplatňovat až koncem června.

Menší nárůst, než se čekalo

Netflixu v prvním čtvrtletí přibylo 1,75 milionu předplatitelů, je to však méně, než se čekalo. Americká streamovací služba to uvedla v úterý po skončení obchodování na amerických burzách. Akcie společnosti po zveřejnění hospodářských výsledků oslabily o více než devět procent, posléze ale znovu oživily.

Analytici odhadují, že si služby Netflixu předplatí dalších 2,06 milionu lidí. Podle společnosti MoffettNathanson přidal Netflix v roce 2022 téměř devět milionů předplatitelů, o polovinu méně než 18 milionů získaných v předchozím roce. Velká většina nových zákazníků pochází z Asie.

Netflix za tři měsíce do konce března zvýšil tržby meziročně o téměř čtyři procenta na 8,2 miliardy dolarů (175 miliard Kč). Čistý zisk ale klesl o zhruba 18 procent na 1,3 miliardy dolarů (29 miliard Kč).

Společnost Netflix zahájila svou činnost jako alternativa videopůjčoven. Umožnila svým zákazníkům půjčovat si DVD, která jim zasílala domů. Historicky prvním zaslaným DVD byla klasika režiséra Tima Burtona Beetlejuice z roku 1988. Tento obchodní model se mezi zákazníky rychle ujal a brzy mohl společnost Blockbuster, do té doby největší řetězec videopůjčoven, poslat do minulosti.