Debakl pro německou železnici. Zpoždění měla třetina dálkových spojů

Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) a odbory strojvedoucích GDL se dohodly na předčasném ukončení stávky, která měla původně trvat do pondělního večera. (22. ledna 2024) | foto: ČTK

Včas do svého cíle tak loni v sousedním Německu dorazilo jen 62,5 % dálkových vlaků. Výsledky byly ještě horší než o rok dřív, kdy se nedochvilnost týkala celkem 65,2 procent všech dálkových spojů. Naopak nejlepších výsledků dosáhla německá železnice v roce 2004, tehdy sledovaná hodnota přesáhla hranici 84 procent, píše server Der Standard.

„Až osmdesát procent všech zpoždění v německé dálkové vlakové dopravě je možné přičíst poruchové, zastaralé a přetížené infrastruktuře,“ okomentoval situaci tiskový mluvčí společnosti Deutsche Bahn.

Podle současné metodiky dorazí spoj do cíle včas, pokud má vlak menší než šestiminutové zpoždění. Ačkoliv dálkové spoje loni v sousedním Německu nedopadly dobře, ty regionální si vedly o poznání lépe. Včas totiž dorazilo do cíle celkem 90,3 procent všech regionálních vlakových spojů, což bylo jen 0,7 procentního bodu méně než v roce 2023. I přesto ale u regionální dopravy je také patrné zhoršení. Třeba v roce 2020 dorazilo do cíle včas celkem 95,6 procent všech regionálních spojů.

Pracujeme na změně, slibuje Deutsche Bahn

Tiskový mluvčí společnosti Deutsche Bahn pro server Der Standard uvedl, že skupina do roku 2030 plánuje zásadně zrekonstruovat 41 frekventovaných koridorů. Na svém cíli již také začala pracovat. V roce 2024 se rozjela rekonstrukce důležitého vlakového úseku mezi Frankfurtem a Mannheimem.

„Společnost DB chce do roku 2027 zvýšit včasnost svých dálkových spojů s označením ICE a IC na 75 až 80 procent,“ řekl pro rakouský deník tiskový mluvčí. Třeba v roce 2020 dosahovala sledovaná hodnota v dálkové dopravě na úroveň 81,8 procenta. V roce 2024 tedy byla o téměř 20 procentních bodů nižší.

Jen v roce 2024 investovala společnost Deutsche Bahn do železniční infrastruktury celkem 17 miliard eur, což je asi 425 miliard korun. „Pokud budeme v těchto investicích pokračovat i v dalších letech, kvalita vlakové dopravy se určitě zvýší,“ potvrzuje také jeden z vysoce postavených manažerů společnosti Deutsche Bahn Philipp Nagl.

Alespoň Vánoce relativně vyšly

Firma zároveň uvedla, že alespoň o Vánocích se povedlo dosáhnout solidních výsledků, které přeskočily roční průměr. Dochvilnost vlakových spojů během 24. a 25. prosince totiž v případě dálkové dopravy převýšila hranici 80 procent. Server Der Standard píše, že se na tom vlivem svátků podepsala hlavně nižší stavební aktivita.

S obrovskou nedochvilností bojovala společnost Deutsche Bahn hlavně během loňského června. Tehdy se nedostal do cíle včas téměř každý druhý dálkový železniční spoj. Přispělo k tomu i fotbalové mistrovství, během kterého se německá železnice stala poměrně snadným terčem posměchu v zahraničí. S důsledky nekvalitního fungování německé železnice měli problém fanoušci i některé týmy. S dvouhodinovým zpožděním dorazil do cíle třeba nizozemský národní tým, uzavírá Der Standard.