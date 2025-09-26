Německá divize výrobce autozámků míří do insolvence. Značka působí i v Česku

  18:00
Německá divize jednoho ze světově nejvýznamnějších výrobců zamykacích systémů do aut bojuje s obrovskými finančními problémy. Společnost Kiekert, která vyrábí i v Česku nedaleko Přelouče, podala v Německu po 168 letech fungování předběžný návrh na insolvenci. Přitom právě firma ona stojí za vynálezem moderního centrálního zamykání aut.
Robotizované linky přeloučského Kiekertu, výrobce zámkových systémů do aut. (29. května 2023) | foto: KiekertMAFRA

Firma uvedla, že za finančními problémy stojí čínská mateřská společnosti Linguyan. Ta podle německého deníku Zeit přestala německé divizi poskytovat finanční prostředky. Čínský vlastník zároveň údajně neplnil stamilionové závazky, uvedl pro média generální ředitel firmy Jérôme Debreu.

Krize německého autoprůmyslu trvá. Za rok zaniklo přes 50 tisíc míst

„Akcionář postižený sankcemi nám odepírá přístup na důležité trhy a k financování, což výrazně ohrožuje naši obchodní politiku,“ dodal Debreu. Momentálním cílem společnosti Kiekert je podle něj odchod čínského akcionáře z vedení. Ten ve výrobci autozámků působí již od roku 2012.

Problémem i americké sankce

Finanční situaci v německé divizi skupiny Kiekert mají navíc komplikovat také tvrdé americké sankce. Firma totiž měla přijít o značnou část odběratelů ze Spojených států. Mnozí z nich dokonce zrušili již i uzavřené kontrakty. Problémem je i rozhodnutí ratingových agentur snížit firmě kvůli čínskému akcionáři rating. Mnohé banky navíc společnosti nechtějí poskytovat nové úvěry.

Bosch v Německu zruší dalších 13 000 pracovních míst, musí snižovat náklady

Návrh na předběžné vyhlášení insolvence se má týkat dvou hlavních společností Kiekert AG a Kiekert Holding GmbH, jak vyplývá z dokumentu zaslaného okresnímu soudu ve Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku. Zároveň se ale zdá, že pro společnost Kiekert jde i kvůli neshodám s čínským akcionářem o součást plánu.

Provozů mimo Německo se insolvence netýká

Insolvenční správce Joachim Exner uvedl, že provoz firmy ve všech provozech zatím pokračuje beze změn. Zhruba 700 zaměstnanců v Německu má jistotu výplat alespoň do konce letošního listopadu. Provozy mimo Německu nejsou do insolvence zahrnuty a v současné době fungují bez problémů dál.

S finančními problémy v posledních měsících bojuje stále více německých firem, a to hlavně ve sféře průmyslu. Jen za první pololetí letošního roku podle dat Spolkového statistického úřadu zkrachovalo 12 tisíc podniků. To je proti stejnému období loňského roku nárůst o 12 procent.

Jsme v hluboké krizi, říká šéf Svazu německého průmyslu. Očekává snížení HDP

Společnost Kiekert každý rok vyrobí desítky milionů zámku do aut. Podle portálu Der Standard dodává zámky do zhruba každého třetího automobilu, který se na světě vyrobí. Globální tržní podíl Kiekertu má momentálně dosahovat na zhruba 21 procent.

Zamykací systémy od této firmy odebírají automobilky Ford, Daimler, BMW, Fiat, Peugeot či třeba Renault. Společnost zaměstnává 4 500 lidí v jedenácti provozech včetně Přelouče, kde působí již od roku 1993.

