Gumárenský gigant zruší tři tisíce pracovních míst. Hlavně v Německu

10:00

Německý dodavatel automobilových dílů Continental plánuje další propouštění. Do konce roku 2026 zruší 3 000 pracovních míst, z toho 1 450 v Německu. Týká se to pozic v divizi výzkumu a vývoje. Část zaměstnanců podle firmy odejde do důchodu nebo na jiné pozice ve firmě. Další rušení míst souvisí s krizí v automobilovém průmyslu.