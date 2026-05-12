Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Největší pivovar světa má důvod k přípitku. Konečně zastavil svůj tříletý pokles

Jan Dvořák
  20:00
Společnost Anheuser-Busch InBev vykázala v prvním čtvrtletí organický nárůst objemu prodeje, který je vůbec první od počátku roku 2023. Společnost tento obrat připisuje zaměření na padesát ze svých 500 značek a přesun finančních prostředků do velkých akcí, jako jsou olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale. AB InBev byla zároveň potřetí jmenována marketérem roku.
Globální marketingový ředitel společnosti AB InBev Marcel Marcondes během...

Globální marketingový ředitel společnosti AB InBev Marcel Marcondes během panelové diskuse v San Franciscu v Kalifornii (7. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

budweiser kůň reklama pivo superbowl
Balení piva Bud Light v regále jedné z amerických prodejen. Spolupráce značky s...
Influencer Dylan Mulvaney ve svém oblíbeném outfitu na cestě na oběd v Los...
Americký zpěvák Kid Rock zásoby piva Bud Light ostentativně rozstřílel puškou....
17 fotografií

Společnost Anheuser-Busch InBev v úterý oznámila organický růst objemu prodeje o 0,8 procenta v prvním čtvrtletí tohoto roku. Samotný prodej piva také přerušil dlouhou sérii poklesů nárůstem o 1,2 procenta, který byl z velké části poháněn výrazným úspěchem v Jižní a Střední Americe, píše web The Wall Street Journal..

Společnost přisuzuje svůj obrat zvýšenému zaměření na prémiová piva a alternativy k pivu, spolu se strategickým posunem směrem k propagaci padesátky nejoblíbenějších značek ze svého 500členného globálního portfolia.

Podle globálního marketingového ředitele Marcela Marcondese koncern vsadil na tento přístup místo pokračování v hromadném skupování dalších pivovarů po celém světě. „Je to vědomá a záměrná změna strategie, při níž přecházíme od algoritmu anorganického růstu k algoritmu organického růstu,“ uvedl Marcondes.

Společnost AB InBev byla také ve středu již potřetí vyhlášena marketérem roku na Mezinárodním festivalu kreativity Cannes Lions, každoročním udílení cen reklamního průmyslu na Francouzské riviéře. Ocenění získala za tříletou proměnu strategie marketingu značek.

Mise není u konce

Vedení společnosti však uznává, že mise ještě zdaleka není u konce. I když tržby v Severní Americe v uplynulém čtvrtletí vzrostly o 0,9 procenta, objem prodeje v tomto regionu poklesl o 3,1 procenta. A akvizice budou pravděpodobně i nadále hrát klíčovou roli v její strategii. V únoru společnost utratila přibližně 490 milionů dolarů za získání většinového podílu ve společnosti BeatBox, značce silných alkoholických nápojů založené v roce 2011, která je oblíbená mezi mladšími konzumenty.

Od chlapáctví k trans reklamě. Slavný pivovar přestřelil a přišel o miliardy

Společnost AB InBev se již řadu let snaží čelit poklesu prodejů svých nejznámějších značek. Bud Light, kdysi nejprodávanější pivo v zemi, ztratilo za poslední tři roky téměř polovinu svého tržního podílu. K tomu přispěl bojkot marketingové kampaně z roku 2023, v níž vystupoval transsexuální influencer Dylan Mulvaney. Prodeje její vlajkové značky Budweiser v USA mezitím již více než tři desetiletí soustavně klesají.

„Růst prodeje značek Busch Light a Michelob Ultra ovšem tyto poklesy vykompenzoval,“ uvedl Marcondes.

Společnost rovněž ukončila výrobu 25 procent značek nápojů, které měla v roce 2021 ve svém portfoliu, včetně amerických značek perlivých nápojů Bon a Viv, Neon Burst a Natural Light Seltzer; brazilského ležáku Skol Hops; a Quilmes Bock, tmavého ležáku prodávaného v Argentině.

Celosvětová spotřeba alkoholu klesá

Sedmdesát sedm procent respondentů v zákonném věku pro konzumaci alkoholu, které loni v září oslovila společnost IWSR zabývající se daty z nápojového průmyslu, uvedlo, že v uplynulých šesti měsících konzumovalo alkohol, což je pokles proti 78 procentům v roce 2023. Mezi spotřebiteli generace Z však tento podíl ve stejném období vzrostl na 74 procent.

„Vidíme, že mladší spotřebitelé pijí. Jen pijí jinak. Lidé si déle odkládají převzetí větších životních závazků. Týká se to sňatku, získání významného zaměstnání nebo dokonce pití alkoholu,“ uvedl Marcondes.

Skupina ve věku 25 až 40 let je nyní nejrychleji rostoucí demografickou skupinou společnosti AB InBev a společnost se na ni zaměřuje prostřednictvím čtyř kategorií takzvaných „vyvážených voleb“, včetně piv pro aktivní životní styl, jako je Michelob Ultra, stejně jako nealkoholických piv, ochucených piv a alternativ k pivu, jako jsou koktejly připravené k okamžité konzumaci.

Zákaz piva na stadionech způsobil Budweiseru bolehlav. Zahojí se ale jinde

Mladší lidé podle Marcondese častěji hledají alternativy k pivu a střídají alkoholické a nealkoholické nápoje, aby si mohli déle užít společenské setkání. Mnozí z nich také patří k 20 až 30 procentům globálních spotřebitelů, které společnost AB InBev označuje jako milovníky sladkých chutí.

Cíleno na megaplatformy

Společnost rovněž přesunula větší část svého rozpočtu na prodej a marketing, který přesahuje 7 miliard dolarů, z mediálních nákupů zaměřených převážně na televizi směrem k velkým akcím, které nazývá megaplatformami. „Jsou letošní zimní olympijské hry a nadcházející mistrovství světa ve fotbale,“ uvedl Marcondes.

Když se kůň spřátelí s ptáčetem. Reklama Budweiseru opět brnká na vlasteneckou strunu

Tradiční kampaně mají podle něj v průměru návratnost investic kolem 1,3násobku, tedy 1,30 dolaru za každý vynaložený dolar, zatímco akce založené na událostech mají v průměru více než dvojnásobek celkových výdajů.

Díky tomuto zaměření na marketing založený na událostech mohla společnost AB InBev podle jeho slov reinvestovat přibližně polovinu z milionů dolarů, které by jinak vynaložila na výrobní náklady tradičních reklamních kampaní, do jiných marketingových aktivit.

AB InBev očekává další nárůst tržeb díky letošnímu mistrovství světa ve fotbale, nedávno oznámené marketingové dohodě s Netflixem a dohodě, na základě které nahradí Heineken jako oficiálního sponzora fotbalové Ligy mistrů v letech 2027 až 2033.

To má být vzor pro děti? Spolupráce Haalanda s pivovarem budí v Norsku emoce

Společnost si ale uvědomuje, že ji ještě čekají další výzvy. „Naším hlavním krédem je vytváření udržitelného růstu,“ uvedl „Jsme si vědomi toho, že nás čeká ještě spousta práce,“ uzavřel globální marketingový ředitel společnosti podle amerického portálu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Největší pivovar světa má důvod k přípitku. Konečně zastavil svůj tříletý pokles

Globální marketingový ředitel společnosti AB InBev Marcel Marcondes během...

Společnost Anheuser-Busch InBev vykázala v prvním čtvrtletí organický nárůst objemu prodeje, který je vůbec první od počátku roku 2023. Společnost tento obrat připisuje zaměření na padesát ze svých...

12. května 2026

Trump chce zlevnit Američanům benzin. Chystá dočasně zrušit federální daň

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se kvůli prudkému růstu cen pohonných hmot ve Spojených státech rozhodla dočasně pozastavit federální daň z benzinu. Návrh však ještě musí schválit Kongres a...

12. května 2026

Trend online nákupů potravin táhnou mladé rodiny. Využívá je už třetina domácností

ilustrační snímek

Online nákupy potravin v Česku dál rostou. Letos je využívá 32 procent domácností, nejvíc v historii. Nejvíc je přitom táhnou mladé rodiny s dětmi, pro které se nákup na internetu stává běžnou...

12. května 2026  14:59

Boeing se chystá zpět na výsluní. Spoléhá na Trumpa, Čínu a nový letoun

Šéf Boeingu Kelly Ortberg s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na obchodní...

Americký výrobce letadel Boeing se snaží o zásadní obrat po letech krizí, havárií a ztráty důvěry. Firma sází na objednávky z Číny i podporu prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň ale stojí před zásadním...

12. května 2026  12:47

Texas žaluje Netflix. Platformu viní ze špehování a vytváření závislosti

Netflix

V Texasu v pondělí padla žaloba na streamovací platformu Netflix. Stát firmu viní z údajného špehování uživatelů včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby...

12. května 2026  10:26

Smartwings přes léto zruší část letů. Zejména ty, kde je silná konkurence

Premium
ilustrační snímek

Krátké a vysoce konkurenční linky do Paříže, Bruselu nebo francouzského Toulouse. V posledních dnech se začínají ozývat cestující, kterým tuzemské aerolinie Smartwings zrušily zakoupené lety právě na...

12. května 2026

Obce přestaly škudlit a investovaly do výstavby. Má to však i háčky

Na opraveném náměstí ve Dvoře Králové nad Labem se podle pravidel Evropské unie

České obce začaly v loňském roce masivně investovat a obrátily tak trend posledních let, kdy se jim na účtech hromadily peníze. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, podle níž...

12. května 2026

Levný sachr porazil originál. Rakouský test dortů přinesl překvapivé výsledky

Sacher dort

Slepá ochutnávka deseti dortů sachr v Rakousku dopadla pro tradiční značky nečekaně. Laici nejlépe hodnotili jeho levnou variantu ze supermarketu Spar, druhý skončil dokonce mražený výrobek....

11. května 2026

Macron oznámil investice do Afriky ve výši 23 miliard eur. A také zkritizoval nedostatek respektu

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...

Francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr francouzsko-afrického obchodního fóra Africa Forward v Nairobi oznámil investice do Afriky v celkové výši 23 miliard eur (téměř 560 miliard korun). Z...

11. května 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Aktualizováno kvůli vám, sire Davide. Lego popřálo slavnému přírodovědci originálně

U některých sad Lego Classic bylo jako věkové rozmezí uvedeno 4–99 let. To...

Společnost Lego při příležitosti stých narozenin britského přírodopisce Davida Attenborougha zveřejnila fotografii stavebnice, na které zvýšila věkovou hranici pro lidi, kteří si s ní ještě smějí...

11. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

11. května 2026  17:35

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

Ilustrační snímek

Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží, zjistil průzkum. Online...

11. května 2026  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.