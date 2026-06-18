Podle deníku Financial Times (FT) ještě před dnešní valnou hromadou nečekaně rezignovala členka dozorčí rady největší evropské automobilky Susanne Wiegandová. List píše, že mnoho investorů VW ji vnímalo jako na jediného člena představenstva bez vazeb na management a že její odchod prohlubuje obavy investorů ohledně správy a řízení společnosti. Wiegandová se stala členkou představenstva Volkswagenu teprve loni.
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Jen u klíčové stejnojmenné značky, kde má zmizet 35 000 pracovních míst, se počet zaměstnanců do konce roku 2026 sníží o 19 000. Volkswagen nyní zaměstnává zhruba 663 000 lidí.
Blume zároveň přitvrdil v plánu snížení kapacity závodů. V těch evropských ji hodlá do roku 2030 snížit o dalších 500 000 vozidel nad rámec již probíhajícího snižování kapacity o jeden milion vozidel do roku 2028.
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„Abychom zůstali konkurenceschopní, potřebujeme konkurenceschopné náklady,“ řekl finanční ředitel Arno Antlitz. „To se týká materiálových nákladů, režijních nákladů a také nákladů na naše závody, na továrny. Do Evropy teď přichází konkurence z Číny a staví nové, efektivní závody ve východní a jižní Evropě. Tomu nemůžeme konkurovat nevyužitými továrnami,“ dodal.
Valná hromada akcionářů se letos stejně jako v posledních dvou letech znovu koná kompletně online. Představenstvo a dozorčí rada nejsou v centrále ve Wolfsburgu, ale k akci se připojují z Mnichova.