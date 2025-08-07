Dovozce solárních panelů nanosun je v úpadku, dluží stovky milionů korun

Společnost nanosun, která v minulých letech patřila mezi největší dovozce solárních panelů do Česka, je v úpadku. Ve čtvrtek o tom rozhodl Městský soud v Praze, který tak učinil na návrh samotné firmy. Ta v návrhu přiznala závazky za stovky milionů korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na úpadek společnosti nanosun upozornil Ekonomický deník. Jde o další firmu z oblasti obnovitelných zdrojů, která má problémy. V minulých týdnech začalo insolvenční řízení například s firmami Woltair nebo S-Power Energies.

Společnost Woltair je v insolvenci, neustála úpadek zájmu o čerpadla a soláry

Problémy nanosunu začaly v roce 2023, kdy firma zaznamenala velký propad zisku i tržeb. Situace společnosti se pak ještě zhoršila loni, kdy byl evropský trh přesycen dodávkami solárních panelů z Číny a firmy se skladovými zásobami musely prodávat pod cenou.

Firma dluží stovky milionů

Společnost v návrhu přiznala například závazky u České spořitelny, Komerční banky a UniCredit Bank za celkem 398 milionů korun. Dalším věřitelem, kterému nanosun není schopen proplatit faktury, je dopravce Bohemia Cargo.

„Navrhovatel tak aktuálně není schopen plnit své splatné peněžní závazky, a to zejména po vypovězení restrukturalizační dohody a zesplatnění úvěrů ze strany bank,“ uvedlo vedení nanosunu v insolvenčním návrhu.

Firma S-Power Energies jde do insolvence, problémy měla od loňska

Soud ve čtvrtek rozhodl o úpadku firmy a jmenoval insolvenčním správcem nanosunu firmu Langmeier & Co, která má do konce října vypracovat zprávu o činnosti a o hospodářské situaci a také seznam přihlášených pohledávek společnosti. Další postup určí schůze věřitelů, kterou soud svolal na čtvrtek 13. listopadu.

Společnost nanosun funguje od roku 2013 a zabývala se především dovozem a distribucí fotovoltaických panelů a dalších technologií pro malé solární elektrárny. V roce 2022 vykázala tržby 4,6 miliardy korun a čistý zisk přes 91 milionů korun. Podle Ekonomického deníku se tehdy objevila i v žebříčku nejrychleji rostoucích firem podle deníku Financial Times. O rok později čistý zisk klesl na 6,4 milionu a tržby k 3,3 miliardám korun. Výsledky za loňský rok firma dosud nezveřejnila.

Firma nanosun je tak další z řady firem z oboru obnovitelných zdrojů, které v nedávné době zamířily do insolvence. V minulých týdnech a měsících šlo například o firmy Woltair, Solek, Hydropol nebo Green Holding. Nejznámějším případem je krach Energetického holdingu Malina z roku 2023, který u tisíců zákazníků instalace ani nedokončil.

