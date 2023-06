České IT firmy nabírají, ale přibrzďují. Ajťáky nahrazuje umělá inteligence

Index trhu práce se počítá jako rozdíl mezi procentem firem, které se chystají nabírat a těch, které naopak propouští. V loňském roce u technologických společností činil 19 procent, letos je to „jen“ 15 procent. Ve světě přitom činí 39 procent.

„Vidíme tam přibrzdění ve srovnání s tím, co se děje v globálním průměru, kde nábory IT společností rostou. Může to být ovlivněno tím, že se v Česku hodně koncentrují mezinárodní centra sdílených služeb pro oblast IT, kde teď dochází k úsporám,“ komentuje to Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ve společnosti ManpowerGroup.

„V porovnání s globální statistikou je v ČR optimismus mnohem menší. Česko je zemí, kde je hodně center IT podpory, tam se teď pomalu zavádí umělá inteligence, některé činnosti se přesouvají mimo lidské zdroje,“ doplňuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Nejvíce nabírají finanční domy

Co se týče celkového indexu trhu práce napříč obory, pro třetí čtvrtletí roku 2023 činí 19 procent. Zaměstnavatelé v průzkumu pravidelně odpovídají na otázku, jak očekávají, že se změní celkový počet zaměstnanců v jejich společnosti v následujícím čtvrtletí v porovnání s aktuálním kvartálem. Náborové plány aktuálně hlásí 35 procent společností, naopak 16 procent plánuje propouštět.

V druhém čtvrtletí tohoto roku byl index na 16 procentech a na začátku roku dokonce činil minus dvě procenta. Víc firem plánovalo propouštět než nabírat. Důvodem byly dopady války na Ukrajině. „Na jaře naštěstí přišel zlom, společnosti opět začaly nabírat,“ komentuje to Halbrštát.

Nejvíce lidí poptávají firmy z oblasti financí, pojištění a nemovitostí. Vysoké náborové plány hlásí taky energetické firmy. Nejméně nabírá neziskový sektor a státní správa, na chvostu žebříčku je rovněž průmysl, kde 32 procent firem plánuje nabírat a pětina propouštět.

„Když se podíváme na to, kdo v tomto sektoru propouští a kdo nabírá, zjistíme, že je tam zhruba vyrovnaný poměr na rozdíl od ostatních sektorů. To znamená, že tam dochází k největším přesunům,“ říká k tomu Rezlerová. Masivní fluktuace lidí rovněž panuje v oblasti obchodu, služeb a pohostinství.

Zaměstnance nabírají roboti

Firmy čím dál častěji využívají při náboru nové technologie. Vyplývá to z průzkumu společnosti Experis, která je divizí ManpowerGroup. Aktuálně nejčastěji používaným nástrojem jsou chatboti, kteří dokážou obvolávat kandidáty, ověřovat základní informace nebo je třeba zvát na pohovory.

„Ukazuje se, že lidem to ani tak nevadí, úspěšnost těchto hovorů je až 70 procent,“ uvádí Halbrštát. Personálním oddělením velkých společností to může ulevit při oslovování velkého množství kandidátů.

Nové technologie se rovněž využívají při analýzy životopisů nebo při vyhodnocování testů kandidátů. „Umělá inteligence už umí analyzovat i videa z pracovního pohovoru. Udělají velmi přesný psychologický profil kandidáta, například podle toho, jakou má mimiku,“ říká Halbrštát. AI už umí i predikovat budoucí výkon nového zaměstnance.

Umělou inteligenci při náboru již plně využívá 13 procent českých firem. Necelá pětina ji teď zavádí a dalších 18 procent jí do náborových procesů plánuje zapojit v příštích dvanácti měsících.