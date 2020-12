Na proplacení faktury stačilo 17 vteřin. Český startup Proplat.to raketově roste

Znají se už dlouho. Vlastně dekády. Oba pocházejí z Moravy. Na podzim 2019 seděli v jedné kanceláři a zadávali do platformy Proplat.to (více čtěte zde) první dokumenty. Ačkoliv jsou oba padesátníci, z nichž jeden si potrpí na elegantní motýlky a druhý si vyzkoušel mimo jiné dráhu filmového producenta, založili ještě spolu s kolegyní startup. A vybrali si na první pohled ne úplně sexy obor: faktury malých a středních firem.

V organismu české ekonomiky tvoří faktury něco jako obří veletok. Amazonku plnou peněz. Fakturují živnostníci, středně velké firmy i nadnárodní kolosy. V tomhle řečišti protečou měsíčně stovky miliard korun. Každá faktura je přitom kryta buď odvedenou prací, nebo dodaným zbožím. Nepříjemnou mělčinu téhle nekonečně se sunoucí řeky peněz představuje datum splatnosti. V Česku oficiálně činí 60 dní, ale vyskytují se i faktury s dvojnásobně dlouhou lhůtou splatnosti. A přesně sem míří Proplat.to.

Mladá česká P2P platforma totiž nabízí malým a středním firmám či živnostníkům rychlejší peníze. Od investorů, s nimiž je propojí. Jak to celé funguje? Zjednodušeně řečeno jako elektronické tržiště, kde se jednotlivé faktury „draží“. Při nejrychlejší aukci stačilo investorům pouhých 17 vteřin, aby fakturu proplatili.

Peníze pro živnostníky i malé a střední firmy

„Naším typickým klientem letos byli menší autodopravci, kteří se najednou museli vypořádat s dopady pandemie koronaviru,“ popisuje Ivo Ščuka. Takové firmy přišly o zakázky ze zahraničí, ale rychle si našly novou práci v Česku, třeba rozvoz potravin. Aby udržely řidiče, auta a stíhaly splácet leasing, potřebovaly hotovost. Bez peněz jim hrozil kolaps. Velké bankovní domy jsou obecně orientované na větší společnosti a jsou pomalé. A tady šlo o dny. Proto dopravci vložili svoje neproplacené faktury do „tržiště“ Proplat.to, kde se o jejich předčasné splacení utkávají a zároveň se na ně skládají investoři, a to až do výše 90 procent. „Firmy i živnostníci tak peníze za fakturu dostanou prakticky ihned a díky rychlejším penězům mohou podnikatelé dosáhnout na mnohem víc zakázek, vydělat víc peněz,“ vysvětluje filozofii platformy Ivo Krátký.

Co je Proplat.to - český startup vlastněný třemi fyzickými osobami - online propojuje živnostníky i malé a střední firmy s investory - jádrem byznysu je proplácení faktur, takzvaný faktoring - o podílech na proplacení jednotlivých faktur soutěží investoři v aukcích - výhoda pro živnostníky: peníze za faktury dostanou prakticky ihned - výhody pro investory: platforma nabízí zajímavé zhodnocení peněz - více informací najdete na www.proplat.to

Odborně se tomuto byznysu říká faktoring. A jak se do něj promítl příchod koronaviru? „My jsme s Proplat.to vlastně nezažili nic jiného než covidovou ekonomiku. Když to přišlo, byli jsme vlastně v záběhu – a je to vidět i na našich číslech,“ směje se Ivo Ščuka. „Když porovnáme první kvartál 2020 s třetím a čtvrtým čtvrtletím, vidíme nárůst přes 250 procent. A to nejen v počtu faktur a aukcí, ale zvláště v objemu financování, v tom je to násobně víc. Banky přitáhly opratě ve financování a firmy začaly hledat alternativu,“ dodává Ščuka s tím, že ani jarní uzamčení ekonomiky nepřineslo službě pokles, jen se na pár týdnů zpomalil její růst.

Někteří podnikatelé dokonce dokázali během lockdownu ekonomiky vyrůst. „Třeba sektor repasovaných notebooků. O ty je teď obrovský zájem a obrat těchto společností, i díky našemu financování, vzrostl mnohonásobně,“ popisuje Ivo Krátký.

Aby se na elektronické tržiště nedostaly toxické faktury, jeho provozovatelé si „proklepnou“ jak dodavatele, který peníze dostane, tak – zejména – firmu na pozici odběratele. Tedy skutečného plátce faktury. „Obě tyto společnosti hodnotíme totožně. Musí být rozumně funkční, nesmí docházet k, řekněme, manipulaci s firmou a se subjektem jako takovým, ověřujeme si majitele a management. Těch parametrů je podstatně více a máme je zpracované do interní metodiky,“ vysvětluje Ivo Ščuka. Podte majitelů Proplat.to se navíc „systém“ stále učí. Jak roste počet obchodních transakcí, přibývá i dat o chování firem či živnostníků.

Investiční automat

„Kdybych chtěl naši službu představit laickému investorovi, třeba fiktivní babičce z malé vesnice, řekl bych: Babičko, nedávejte peníze na stavební spoření, do státních dluhopisů nebo do jiných extrémně nízko úročených produktů. Dejte je k nám na Proplat.to, protože výnos je zajímavý, a navíc je to bezpečné, protože budete financovat už provedené obchody. Mame spočítaný modelový příklad, že kdyby investor vložil do Proplat.to dva a půl milionu korun, dostane na výnosu měsíčně průměrnou mzdu v Česku,“ říká Ivo Krátký.

Investor nemusí sledovat jednotlivé faktury, do kterých by chtěl vložit peníze, „černou práci“ za něj dokáže udělat investiční automat, který pracuje s hodnocením rizik. „S investičním automatem se peníze investora otáčí samy. Systém vydělané úroky znovu investuje. Samozřejmě si peníze můžete kdykoliv vybrat,“ říká Ivo Krátký. Ale pro spoustu investorů je dění na „tržišti“ svým způsobem zábava, sledují aukce i své výsledky každý den. Vydělané peníze si mohou nechat poslat kdykoliv zpět, třeba i na denní bázi, pomocí okamžitých plateb.

Vzhledem k až nečekaně dobrému startu platformy a jejímu rychlému růstu majitelé, což jsou mimochodem tři fyzické osoby z Česka, začínají pokukovat po dalších trzích. V hledáčku mají Slovensko a pak i další země Evropské unie. Navíc svému technologickému řešení věří. V říjnu se se svým projektem zúčastnili mezinárodní soutěže Startup World Cup (více čtěte zde), kde se z celkem 450 přihlášených dostali mezi TOP17 startupů ze všech zemí V4 jako jediné P2P řešení. Ve výhledu tak je mobilní aplikace i další rozvoj platformy, a to přidáním půjček pro podnikatele a spuštěním investic do pohledávek po splatnosti. Rádi by také zvládli komplexní péči o cashflow dodavatele.