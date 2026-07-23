Provozní marže se snížila na 1,4 procenta z loňských 4,1 procenta. Vyplývá to z výsledků, které firma zveřejnila v noci na čtvrtek. Společnost patří nejbohatšímu člověku světa Elonu Muskovi, který je zároveň jejím generálním ředitelem.
Tržby z prodeje automobilů vzrostly o 23 procent na 20,52 miliardy dolarů, zatímco příjmy v oblasti energetiky a ukládání energie se zvýšily o 13 procent na 3,14 miliardy dolarů. Tržby divize služeb a dalších aktivit stouply o polovinu na 4,58 miliardy dolarů. Firma ve čtvrtletí vykázala rekordních 480.126 dodaných vozů, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu. Výrazně vzrostly také dodávky bateriového ukládání energie.
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Tesla dále uvedla, že zahájila výrobu autonomního vozu Cybercab v texaské Gigafactory a pokračuje v rozšiřování služby Robotaxi v několika amerických městech. Současně investuje do rozšiřování výrobních kapacit baterií, výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) a výroby polovodičů. Firma rovněž oznámila, že za posledních 12 měsíců poprvé překročila hranici 100 miliard dolarů v tržbách.
Tesla je největším světovým výrobcem elektromobilů podle tržní hodnoty a kromě osobních vozů rozvíjí také podnikání v oblasti bateriových úložišť, autonomního řízení, robotických technologií a umělé inteligence. V posledních letech firma výrazně investuje do nových výrobních kapacit a infrastruktury s cílem podpořit další růst v automobilovém i energetickém byznysu.
Musk se v posledních letech výrazně angažoval v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.