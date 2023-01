MTX Group Petra Otavy investuje přes sedm miliard do modernizace

„Pro průmysl jsou obrovskou příležitostí zelené technologie a obnovitelné zdroje energií, recyklace a využívání odpadů, odpadové hospodářství, integrace výrobních procesů a efektivní logistika, či šetření materiálů. Tímto směrem jdeme a připravili jsme projekty v hodnotě více než 7 miliard korun, abychom se k tomuto cíli dostali,“ říká David Bečvář, šéf strategie MTX Group.

Do roku 2028 budou všechny podle něj všechny projekty hotové a v ostrém provozu. „Není to pro nás každopádně nic nového. Naše fabriky modernizujeme dlouhodobě a záleží na tom, aby byly ohleduplné k životnímu prostředí, svému okolí, společnosti i místním komunitám. Pokud chceme fungovat dlouhodobě, musíme fungovat udržitelně a s respektem k ostatním a přírodě,“ dodává Bečvář.

MTX Group se snaží uhlíkovou stopu snižovat dlouhodobě, pracuje i na úsporách energií, ať už modernizací strojů a technologií či využíváním průmyslových odpadů vzniklých z výroby. Využívá i vertikální integraci, tedy sdružování veškerých výrobních procesů pod střechu jedné továrny, kde se ze suroviny stane finální produkt připravený k odeslání zákazníkovi. Odstranění zbytečné logistiky šetří životní prostředí i zlepšuje kontrolu nad náklady.

Jedna z největších investičních akcí vertikální integrace je projekt ALFAGEN v areálu společnosti AL INVEST v Břidličné, kde chce skupina investovat 4,2 miliardy korun. Vzniknou zde dvě nové průmyslové haly, které budou využívat současné nejmodernější technologie výroby hliníkových polotovarů. Celkem 150 milionů korun zde bude skupina investovat už v letošním roce.

„Díky novým technologiím ušetříme bezmála 24 000 MWh za rok, v celkovém rozsahu to činí 30 procent spotřeby energií a díky nové možnosti využívání zeleného vodíku ušetříme ještě dalších deset procent oproti současnému stavu, takže celkem čtyřicet procent,“ vypočítává Bečvář.

„Zároveň nám nové technologie umožní využít o třetinu více hliníkového šrotu než doposud. Při modernizacích se vždy díváme po aktuálně nejlepších technologiích, které současná věda a výzkum nabízí. Díky tomu se po modernizaci staneme světovou špičkou ve výrobě hliníkových polotovarů z pohledu spotřeby energie na kilo výrobků a rozsáhlými možnostmi využívání odpadů,“ doplňuje.

MTX Group má v horizontu následujících šesti let v plánu celkem 25 investic do udržitelných projektů a modernizací. Mezi ty největší se vedle projektu ALFAGEN řadí investice za 1,5 miliardy korun do společnosti Povrly Copper Industries, kde dojde k modernizaci výroby zinkových a měděných polotovarů a zavedení výroby elektrovodné mědi. Skupina v následujících dvou letech také investuje miliardu a čtvrt do pozemků a stavby fotovoltaických elektráren a díky energii ze Slunce bude snižovat energetickou náročnost svých fabrik.

Více než 110 milionů korun bude skupina investovat do modernizace ostravských koksoven OKK. MTX Group se zaměří na odprašovací technologie, chce realizovat energeticky úsporná opatření a pořídí i jednotku na odvětrávající největšího zdroje fugitivních emisí v provozním souboru Benzolka. Zároveň také připravuje investici ve výši 400 milionů korun do do veřejného prostoru v Ostravě a rekultivace bývalé koksovny J. Šverma.

Skupina chce také se svou společností ICE Industrial Services posouvat hranice výstavby rezidenčního bydlení a bude investovat 128 milionů korun do start-upu, který bude hledat nové cesty výstavby bytů a domů. Další 100 milionů korun poputuje do výroby vodíku z plastových obalů a 78 milionů korun zamíří na hledání nové cesty snížení spotřeby zemního plynu ve společnosti AL INVEST v Břidličné.