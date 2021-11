K Milostivému létu se nově připojila Moneta, další společnosti to chystají

Nutno poznamenat, že ne vždy má Milostivé léto v soukromé sféře tu samou podobu jako u státních institucí a společností. Například Moneta, která o zapojení informovala v pátek, bude odpouštět sankční poplatky a penalizace za předpokladu, že dlužník nejdéle do sedmi let splatí původní jistinu včetně dlužného obchodního úroku.



Týká se to těch klientů, kteří byli ke konci října v prodlení se splácením nezajištěných úvěrů o více než 90 dní. „Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc těm našim klientům, kteří se možná i v kontextu zhoršující se ekonomické situace ocitli v aktuální finanční nouzi, ale mají zájem svým finančním závazkům v budoucnu dostát,“ uvádí k tomu předseda představenstva Moneta Money Bank Tomáš Spurný.

Nabídka se nevztahuje na klienty Monety v insolvenci nebo v exekuci. Původní Milostivé léto, jež je dílem zákonodárců Marka Výborného (KDU-ČSL) a Patrika Nachera (ANO), se přitom týká právě lidí v exekuci, kteří dluží státu, tedy například dopravnímu podniku nebo ČEZu. V rámci tohoto zákonného Milostivého léta dlužník uhradí jistinu a jednorázový poplatek 908 korun, čímž se osvobodí od všech dalších vymáhaných pohledávek a exekuce se mu zastaví. Akce potrvá do 28. ledna.

Dlužníci Monety budou mít na zbavení se sankčních poplatků a penále sedm let, nicméně o prominutí musí zažádat také do ledna. „Při splnění základních podmínek mohou zájemci o tuto možnost zažádat online prostřednictvím našeho webu. I v případě Monety je nicméně tato nabídka omezená a stejně, jako Milostivé léto, platí pouze do konce ledna příštího roku,“ vysvětluje mluvčí skupiny Moneta Zuzana Filipová s tím, že spuštění online žádostí je naplánováno na 24. listopad.

„V prodlení se splácením o více jak tři měsíce je v tuto chvíli 7 383 smluv. Znamená to, že MONETA je v tuto chvíli připravena odpustit téměř 115 milionů korun,“ dodává Spurný.

Pojišťovny zapojení vážně zvažují

Již dřív o zapojení do Milostivého léta informovaly bankovní společnosti Air Bank a Home Credit. Další firmy to plánují, například Česká spořitelna, která chce podrobnosti a vlastní podobu Milostivého léta představit příští týden.

„Zapojení do Milostivého léta připravujeme. Detaily a konkrétnější podmínky toho, jakým způsobem budeme postupovat, zveřejníme zhruba v polovině listopadu, takže si myslím, že to bude někdy v průběhu příštího týdne,“ uvádí tiskový mluvčí České spořitelny František Bouc.

Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon komentoval akci už na konci října na Twitteru:



Tomáš Salomon @TSalomon_Sporka Milostivé léto je skvělá věc. V tuto chvíli s kolegy připravujeme charakter našeho zapojení, abychom dokázali pomoci co největšímu počtu zranitelných klientů. Do 2 týdnů budeme mít jasno https://t.co/ld275dAd6N oblíbit odpovědět

Se zapojením do Milostivého léta koketují i tuzemské pojišťovny sdružené pod Českou kancelář pojistitelů (ČKP). „V současné chvíli tyto kroky velmi vážně zvažujeme a analyzujeme možnosti, jak něco takového případně můžeme v rámci ČKP udělat,“ komentuje to tisková mluvčí kanceláře Veronika Nová. DO ČKP patří například Allianz, Kooperativa, ale i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ta měla přitom s Milostivým létem původně problém.

VZP, kterou vlastní stát (vztahuje se na ní z toho důvodu zákonné Milostivé léto), vedla spor s poslanci o tom, zdali je penále samostatnou pohledávkou zdravotního pojištění a zdali se tedy má nebo nemá odpouštět v rámci Milostivého léta. Nakonec se rozhodlo, že penále spadá do příslušenství, a je ho tedy třeba odpustit, pokud dlužník dostojí požadavkům a splatí alespoň jistinu s poplatkem 908 korun exekutorovi.

Jak odpuštění dluhů v praxi probíhá popisoval odborník na dluhovou problematiku Daniel Hůle v Rozstřelu: