Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Tereza Jiránková
  9:19
V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila zákon o hospodářské soutěži. Spotřebitele měla klamat zmenšením produktu, který zachovala v původním obalu. Rozhodnutí tak představuje výraznou výstrahu potravinářským firmám do budoucna.
Čokoláda „Alpenmilch" od firmy Milka. (22. ledna 2026)

Nejprodávanější tabulková čokoláda Milky „Alpenmilch“ se minulý rok zmenšila z původních 100 gramů na 90. Okem je pro zákazníka změna v řádech milimetrů takřka nepostřehnutelná, a fakt, že se firma produkt rozhodla nadále nabízet v totožných obalech, byl v očích kritiků problematický. Hamburský úřad na ochranu spotřebitelů se proto rozhodl problém řešit soudně.

Brémský krajský soud po třítýdenním procesu výtku uznal a prodej zmenšených verzí v obalu, který se v posledních čtyřech měsících používal i u původní gramáže, označil za zavádějící. Podle webu Yahoo finance však rozhodnutí není pravomocné a firma má možnost se proti němu odvolat.

Na rozsudek reagoval záhy i vlastník Milky Mondelēz. „Rozhodnutí soudu bereme vážně a budeme se jím podrobně zabývat,“ cituje vyjádření výrobce britská BBC. Společnost přitom dříve nařčení z klamání spotřebitelů odmítala s tím, že nová hmotnost je na obalu zřetelně uvedena. „Budeme nadále pracovat na tom, aby naše komunikace byla jasná,“ slíbili po skončení středečního soudu podle Yahoo finance její zástupci.

Firma také argumentovala podle BBC tím, že o změně informovala na svých webových stránkách a sociálních sítích a rozhodnutí zdůvodňovala rostoucími náklady svých dodavatelů. S tím však nesouhlasí němečtí zákazníci, kteří v loňském roce právě čokoládu Alpenmilch prohlásili za „nejvíce zavádějící obal na trhu.“

Nynější soudní rozhodnutí však pro Milku nebude mít aktuálně podle webu Yahoo finance žádný dopad. Čtyřměsíční přechodné období, které představuje rizikový moment, kdy se na trhu objevují staré i nové varianty produktu, již uplynulo. Společnost tak nemá povinnost stávající obaly měnit nebo produkty z trhu stahovat.

Rozhodnutí soudu tak lze vnímat spíše jako upozornění pro další firmy do budoucna, a také jako jakýsi precedens pro řešení obdobných případů takzvané „shrinkflace“, tedy situace, kdy výrobci zmenší produkt, aniž by na změnu řádně upozornili.

Takové jednání není na trhu přitom ničím výjimečným, jen na webových stránkách hamburské organizace na ochranu spotřebitelů se nachází dlouhý seznam výrobků od ovesných vloček a instantní kávy až po zubní pastu, jejichž obaly lze označit jako zavádějící.

Mezi ně patří aktuálně i ikonická německá čokoláda Ritter Sport, jež obdobně jako Milka přistoupila k zachování obalu, ale zmenšení produktu. Čokoláda přitom až do začátku letošního května vážila 100 gramů, její současná hmotnost je o 25 gramů nižší. Podle slov výrobce za změnou stála snaha vyhovět zákazníkům, kteří si tenčí tabulky oblíbili.

