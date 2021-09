Microsoft kvůli nakažlivější deltě odkládá návrat do kanceláří. Na neurčito

Místo toho každou z nich znovu otevře podle toho, zda splňuje soubor firemních kritérií a místních zdravotních opatření. Softwarový gigant také uvedl, že na přípravu před návratem do kanceláří poskytne zaměstnancům 30denní přechodné období.



„Vzhledem k nejistotě ohledně covidu-19 jsme se rozhodli nové datum úplného znovuotevření našich pracovišť v USA neodhadovat. Místo toho je otevřeme, jakmile to bude bezpečné z hlediska veřejného zdraví,“ napsala společnost na blogu.

Na konci srpna oznámila odložení návratu do kanceláří nejméně do ledna společnost Apple. Před ní oddálily návrat do kanceláří až na rok 2022 například společnosti Lyft, Amazon či Facebook.

Návrat zaměstnanců do kanceláří na leden příštího roku odložil i Amazon, kde se systém práce z domova netýká zaměstnanců ve skladech a v doručovacích aktivitách, kteří tvoří většinu jeho pracovní síly. Internetový gigant Google prodlouží nynější systém práce z domova minimálně do října.



Posun v návratu z home office svým zaměstnancům oznámily také velké americké banky, jako je Wells Fargo nebo US Bank. Zaměstnanci US Bank se měli do kanceláří vrátit 7. září, vedení společnosti však kvůli rostoucímu počtu případů ohledně onemocnění covid-19 termín posunulo, a to minimálně o měsíc. Podobně je na tom i společnost BlackRock, která je největším správcem finančních aktiv na světě.