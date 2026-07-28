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Meta čelí tisícům žalob. Ve hře jsou miliardy i změny Facebooku a Instagramu

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Meta poslední měsíce sice investuje obrovské částky do rozvoje umělé inteligence, zároveň ale musí řešit lavinu žalob ve Spojených státech. Firma čelí obvinění, že její sociální sítě poškozují duševní zdraví dětí a dospívajících. Pokud soudy dají žalobcům za pravdu, může Meta v dalších měsících a letech zaplatit miliardy dolarů a být nucena výrazně změnit fungování Facebooku a Instagramu.

Žaloby proti Metě podávají jednotlivci, školy i několik desítek amerických států. Firmu viní z toho, že při vývoji svých služeb dávala přednost růstu před ochranou nezletilých. Sociální sítě podle žalobců využívají funkce, které u mladých lidí podporují návykové chování a mohou přispívat k úzkostem, depresím či dalším psychickým potížím, píše The Wall Street Journal.

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Meta letos neuspěla v důležitých soudních sporech v Kalifornii a Novém Mexiku. Jen soud v Novém Mexiku by ji podle vlastního odhadu mohl stát až 3,7 miliardy dolarů (77,7 miliardy korun). Stát už nyní vysoudil 375 milionů dolarů (téměř 7,9 miliardy korun). V Los Angeles zase soud přiznal dvacetileté ženě odškodnění šest milionů dolarů (126 milionů korun), o které se mají podělit Meta a YouTube.

Žalobci požadují miliardy

V Tennessee se nyní projednává další žaloba proti Metě a v srpnu začne také federální soud v kalifornském Oaklandu. Čtyři američtí generální prokurátoři v něm požadují odškodnění až 1,4 bilionu dolarů (29,4 bilionu korun), tedy částku blížící se celé tržní hodnotě firmy. Meta takový požadavek označuje za absurdní. Ještě citelnější důsledky by ale mohly mít rozsudky na další podobné případy.

„Určitě si myslím, že jde o skutečné riziko,“ uvedl pro The Wall Street Journal expert Brian Mulberry ze společnosti Zacks Investment Management. Podle něj bude rozhodující, jak je firma na rostoucí počet žalob připravena a zda je finančně dokáže zvládnout.

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Největší problém pro Metu nemusí představovat samotné odškodnění. Americké státy a zástupci škol požadují také změny ve fungování sociálních sítí. Soudy by tak firmě mohly nařídit omezení některých prvků, které uživatele motivují k delšímu používání Facebooku a Instagramu. To by mohlo zasáhnout její hlavní zdroj příjmů, neboť menší aktivita uživatelů by se promítla i do reklamy.

Spory přicházejí během drahé proměny

Internetové platformy v USA byly dosud do značné míry chráněné před odpovědností za obsah, který na nich zveřejňují uživatelé. Meta pro The Wall Street Journal uvedla, že prosazuje jednotná pravidla pro celé odvětví, zároveň však připustila, že by mohla zavést například soukromé účty pro všechny uživatele mladší 18 let nebo vyžadovat souhlas rodičů se zveřejněním profilu.

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Soudní spory navíc přicházejí ve chvíli, kdy Meta vynakládá obrovské částky na rozvoj umělé inteligence. Letos plánuje investice až 145 miliard dolarů (3,05 bilionu korun), především do čipů a datových center. Firma zároveň propustila osm tisíc zaměstnanců, mimo jiné právě proto, aby měla na další rozvoj AI dostatek prostředků.

„Žádná firma něco takového nebude ignorovat. Meta vydělává obrovské peníze, zároveň ale může čelit závazkům v řádu miliard dolarů,“ uzavřel pro The Wall Street Journal právník Phil Yannella.

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