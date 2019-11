Dáme jídlo nabouralo exkluzivitu Uberu. Začalo rozvážet pro McDonald’s

„Je to pro nás výzva, která vyžadovala přenastavení celého systému a doplnění kapacity velkého množství nových kurýrů,“ řekl ředitel Dáme jídlo Filip Fingl. Firma letos najala stovky nových kurýrů, jejich celkový počet zdvojnásobila. Hlavním důvodem je právě nový kontrakt.

Dáme jídlo musí každé menu doručit od okamžiku objednávky do 20 minut na adresu zákazníka. To podle Fingla v případě 21 měst znamená dosah do domovů v dojezdové vzdálenosti do deseti minut. Pokud to nestihne, musí počítat s kompenzacemi za pomalé dodání. Průměrná doba dodání je nyní pro kurýry firmy kolem 30 minut.

Zákazník si za rychlost připlatí. Firma si zaúčtuje za dopravu 39 korun, což je víc, než si obvykle kalkuluje. Podle ředitele zákazník unese platbu za dopravu v relaci od 20 do 40 korun.

Dáme jídlo už rozváží pro řadu jiných restaurací rychlého občerstvení, které ovšem neměly tak přísné podmínky dodání. Například KFC, Burger King, Starbucks, Pizza Hut nebo Subway. V zakázce pro McDonald’s je důležité, aby se jídlo a zejména hranolky připravily přesně načas, tedy zhruba v polovině dvacetiminutové doby. Kurýr musí na pobočku dorazit ve stanovený čas.

Původem české firmě se podařilo rozbourat globální exkluzivní spolupráci, kterou má McDonald’s s americkou firmou Uber Eats. Ta v České republice začínala s nabídkou taxislužeb. McDonald’s nicméně v Praze bude nadále spolupracovat i s Uberem.

„Rozvoz jídla je v Česku stále populárnější. I proto jsme se rozhodli, že službu McDelivery nabídneme také zákazníkům z regionů. Jako nejlepší partner pro rozvoz po celé České republice nám vyšla společnost Dáme jídlo,“ uvedla mluvčí McDonald’s Zuzana Svobodová.

Kromě Uberu a Dáme jídlo začal loni s rozvážkou jídla z restaurací také finský Wolt. Dáme jídlo má však ze všech společností celorepublikově nejširší pokrytí, které zahrnuje téměř dvě stovky měst a tři tisíce restaurací.