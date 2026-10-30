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McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

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  18:00

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026) | foto: ČTK

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními. Místo toho se americký řetězec chce do budoucna nejen v Německu více zaměřovat na kuřecí burgery, jejichž obliba roste. Vyvstaly ale také spekulace, zda se firma nechce přizpůsobit muslimským zákazníkům.

Němečtí zákazníci si na vepřový burger McRib zvykli natolik, že patřil na stálou nabídku McDonald’s dlouhých 37 let. Ve středu 28. října ale z jídelního lístku v Německu zmizel. Stalo se tak jen pár dnů poté, co k tomu došlo také v sousedním Lucembursku, píše web Der Standard.

Obě země přitom patřily k posledním, v nichž si lidé mohli tento burger objednávat po celý rok. Jinde se už delší dobu objevoval pouze příležitostně. V Rakousku byl naposledy k dostání v roce 2014. Také v Česku dlouhé roky chyběl. Letos v srpnu se však po dlouhé době vrátil jako součást sezonní nabídky, takže si ho zákazníci mohli dopřát alespoň po dobu několika týdnů.

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McRib se od ostatních burgerů McDonald’s liší především masem. Místo obvyklého hovězího obsahuje plátek z mletého vepřového, který tvarem připomíná žebírka. Doplňuje ho barbecue omáčka, cibule, nakládané okurky a vše se podává v podlouhlé, nikoli kulaté housce.

Za objevem burgeru stojí hlavně náhoda

McRib přitom vznikl tak trochu náhodou. Na začátku osmdesátých let se kuřecí nugety prodávaly natolik dobře, že McDonald’s nestačil zajišťovat dostatek kuřecího masa. Lucemburčan René Arend proto přišel s nápadem nabídnout zákazníkům místo nich burger z vepřového masa. Své zákazníky si našel rychle, a i proto se McRib v Německu prodával nepřetržitě od roku 1989.

Nabídka McRibu v pobočce McDonald’s v Irvingu v Texasu (23. listopadu 2025)

Dnes se McDonald’s naopak snaží nabídku kuřecího masa co nejvíce rozšiřovat. Ve světě totiž jeho spotřeba roste a pro řetězec má hned několik výhod. Je levnější než kupříkladu hovězí a mohou si ho dopřát také zákazníci v zemích, kde se některé druhy masa z náboženských důvodů běžně nejedí. I proto McDonald’s do roku 2030 plánuje zvýšit svůj podíl na světovém trhu s kuřecími výrobky o 1,5 procentního bodu.

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Za koncem McRibu však stojí i slabší prodeje. I němečtí zákazníci začali v posledních letech dávat přednost jiným burgerům. „McRib nepatřil mezi deset nejprodávanějších výrobků McDonald’s,“ řekl rakouskému deníku Der Standard expert Axel Weber.

To ostatně potvrdil také bývalý a nejmenovaný zaměstnanec jedné z německých restaurací McDonald’s. „Za osmihodinovou směnu jsme prodali jen asi šest McRibů,“ uvedl pro Der Standard.

Někteří za tím vidí politiku

Konec McRibu však vyvolal v Německu také politické otázky. Někteří představitelé strany AfD totiž začali spekulovat, že se McDonald’s tímto krokem snaží vyjít vstříc muslimům.

Odborník Axel Weber však takové vysvětlení považuje za málo pravděpodobné a tvrdí, že vepřové maso z německých restaurací McDonald’s úplně nemizí. Zákazníci si nadále mohou objednat výrobky se slaninou, šunkou nebo klobásami. Řetězec v Německu navíc do nabídky zařadil další vepřový burger McFarmer.

Objevilo se také vysvětlení, že McRib skončil kvůli novým evropským pravidlům pro kouřová aromata, která dodávají barbecue omáčkám typickou chuť. McDonald’s však tvrdí, že ani s tímto jeho vyřazení ze stále nabídky nesouvisí.

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Příznivci burgeru McRibu v Německu se s ním ovšem nemusí loučit nadobro. McDonald’s připustil, že se burger může v budoucnu znovu objevit v rámci sezonních nabídek. Podobně ho už několik let prodává v jiných zemích, uzavírá Der Standard.

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