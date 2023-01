Hon za prodejem už je nesmyslný, klíčová je kvalita, říká šéf Agrotecu Rada

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Martin Rada pracuje ve skupině Agrotec víc než třicet let. V postcovidové době zavelel k radikální změně kurzu. „Zastavili jsme se a ohlédli do poslední dekády. Hnali jsme se za objemem a podbízeli se nízkou cenou. Zapomínali jsme, proč jsme tady. Pro poskytování služeb našim zákazníkům. Zapomínali jsme na to, co vlastně dostává zákazník, když mu nabízíme a dodáváme nový stroj, a jak se staráme, aby mu dobře sloužil. Pandemie ukázala, že klíčová je kvalitní služba,“ říká šéf firmy.