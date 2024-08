Mars kupuje výrobce chipsů Pringles. Miliardová transakce je pro firmu rekordní

Americký výrobce cukrovinek a balených potravin Mars Inc. koupí zhruba za 36 miliard dolarů (přibližně 822 miliard korun) firmu Kellanova, která mimo jiné vyrábí chipsy Pringles. Dohoda je největší...

Thajsko vrátí Evropě toxický odpad. Rejdař tvrdí, že o nebezpečí netušil

Lodní kontejnery směřující do Thajska, údajně naplněné tunami nebezpečného průmyslového odpadu pocházejícího z Albánie, se nyní musí vrátit do Evropy. Stalo se tak poté, co ekologické organizace...