Inspirujeme se hlavně v Česku, ale ženy touží po citrusech, říká šéfka Manufaktury

Je pravda, že za vznik Manufaktury může love story jejího majitele Karla Němečka?

Bára Čechová: Je to tak. Karlovou původní profesí je architektura, kterou vystudoval. Dodnes také navrhuje interiéry našich prodejen a někdy i obaly výrobků. Jenže krátce po revoluci se jeho tehdejší partnerka rozhodla odjet pracovat do Anglie a on přemýšlel, jak by ji udržel doma. Když viděl, jak nevkusné suvenýry se tehdy v Praze, která byla čerstvě otevřená cizincům z celého světa, prodávaly, napadlo ho zajet na Moravu a nakoupit výrobky lidových řemesel a dřevěné hračky. Za pár dní jich prodal plné auto, takže mu došlo, že to je správná cesta, a spolu s přítelkyní otevřeli první obchod s tímto zbožím. Postupně pak vznikla síť prodejen prezentující přes 250 lokálních řemeslných výrobců.

Náš ikonický produkt je pivní šampon. I když mu v posledních dvou letech významně „šlape na paty“ nádherně vonící toaletní voda Louka. Bára Čechová ředitelka firmy Manufaktura