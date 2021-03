Zaměstnavatelé se chystají na jaře nabírat, říká studie. Pandemii navzdory

Optimismus pro nadcházející čtvrtletí vyplývá z průzkumu společnosti Manpower mezi 607 zaměstnavateli. Data nicméně firma sbírala ještě před vyhlášením tvrdého lockdownu. „Důležité bude, jak se bude vyvíjet pandemická situace,“ říká Jaroslava Rezlerová, ředitelka ManpowerGroup.

Třináct procent zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, pět procent předpovídá jejich snížení a 79 procent zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2021 hodnotu plus osm procent. Pro tento kvartál měl index hodnotu minus 1.

„Dobrá zpráva také je, že největší optimismus vykazují sektory, které zaměstnávají největší počet zaměstnanců, jako je výroba, služby, stavebnictví a veřejný sektor,“ říká Rezlerová. Naopak negativně nábor vidí stále sektor ubytování a stravování.

Optimističtější jsou velcí zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců, střídmější jsou ve svých plánech malé a střední podniky. Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí aktivní náborové prostředí. Nejsilnější náborové plány mají firmy na Moravě a ve Slezsku.

„Optimismus zaměstnavatelů pozorujeme z více zdrojů, ministerstvo práce a sociálních věcí hlásí již od října růst počtu otevřených pozic. Aktuálně firmy hlásí na úřadech práce přes 330 tisíc pozic. To je o 20 tisíc více než na podzim,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu, ManpowerGroup.

Nezaměstnanost mírně roste, stále je ale více volných míst, než je lidí na úřadech práce. Podle Rezlerové ale čísla nemají reálnou souvislost, protože jde o jiné profily.

Relativně optimističtí jsou zaměstnavatelé, i co se týče vzdálenější budoucnosti. 57 procent zaměstnavatelů věří, že se k náboru na úroveň před pandemií vrátí do konce tohoto roku, z toho 30 procent do šesti měsíců. Dalších 14 procent firem očekává, že se k původní náborové aktivitě vrátí do konce roku 2022, tři procenta firem předpokládá návrat v roce 2023. Osm procent firem návrat k původní úrovní náborů nepředpokládá vůbec.