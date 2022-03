Manifesto expanduje do zahraničí. Letos otevře svůj podnik v Berlíně

Manifesto Berlin bude dosud čtvrtým a největším food hubem podnikatele a architekta Martina Barryho. „Jsme placemakeři a náš obchodní model se opírá o digitální technologie. Snažíme se vytvářet přitažlivá místa, která svádí lidi dohromady prostřednictvím jídla a kulturních zážitků. Připojit naše jméno k regeneraci Postupimského náměstí je pro nás přirozený a vysněný krok. Těžko bych si představil lepšího partnera a po úžasné Praze našel město s vyšším coolness faktorem,“ říká Martin Barry, zakladatel a CEO Manifesta.

Manifesto bude v Berlíně provozovat dvoupodlažní prostor o ploše 4 400 čtverečních metrů, který pojme 25 restaurací, 2 bary a další prodejce. Dvoupodlažní prostor pojme kromě gastro provozů také stage a široké schodiště, jehož stupně budou sloužit i jako hlediště. Stejně jako v Praze bude kvalitní gastronomii doprovázet kulturním, zábavním a vzdělávacím programem.

Manifesto Manifesto v Čechách zatím proměnilo tři zanedbaná městská prostranství v oblíbená místa setkávání lidí. První pobočku otevřelo v roce 2018 v Praze na Florenci, ta funguje dodnes, tak jako pobočka na smíchovské Andělu. Ta se otevřela v září loňského roku. V roce 2020 fungovala dočasná pobočka na Smíchově nedaleko náměstí 14. října, tak již své působení ukončila.

Výběr restauratérů bude podřízen především kvalitě a tomu, aby byla nabídka širokou paletou autenticky připravovaných pokrmů ze všech koutů světa. Do Berlína bude společnosti expandovat také vlastní značku barů Soot. Rozmanitost nabídky se stala oblíbeným a rozlišovacím znakem konceptu.

Vše na jednom místě

Oblast kolem Postupimského náměstí v Berlíně mísí všechny funkce od bydlení a hotely, přes kanceláře a coworking, kulturu až po zábavu a nakupování. Brookfield Properties oblast přetvoří v pěší, zelenou a rušnou čtvrť plnou lidí s moderní vybaveností nejvyšší kvality. Projekt s několika fázemi bude završen v roce 2025, avšak většina provozoven a obchodů otevře již v roce 2022.

Oblast je již nyní obklopena prestižními kulturními institucemi. Manifesto se bude pyšnit sousedstvím s Berlínskou filharmonií, Sony Centrem i znovuotevřenou galerií Neue Nationalgalerie.

V objektech Brookfield Properties je přes 300 bytů. Čtvrť přitom vyniká výbornou dostupností díky hromadné dopravě, 2 100 místům k parkování, a dokonce 700 stáními pro kola. Hned vedle Manifesta se na otevření chystají velice obdivované značky, například největší zážitkový showroom hračkářského impéria Mattel nebo NBA Store.

V Berlíně bude Manifesto znovu prorážet cestu cashless provozu v gastronomii. Pro Berlín i německý trh to bude novinka. „Vím, že se nám to už osvědčilo a setkalo se to u dosavadních návštěvníků s naprostým úspěchem,” sdělil Barry.

Od svého vzniku Manifesto ukázalo výhody a pozitiva cashless fungování, které stvrdili miliony zákazníků i samotní restauratéři. Je to bezpečné, pohodlné, transparentní a hygienické. „Moderně uvažující lidé chtějí moderní vymoženosti a bezkontaktní způsoby placení k nim patří,” uzavírá Barry.