Insolvenční správce zkrachovalé firmy Mammoth Pavel Fabian vymáhá po zakladateli Unicornu Vladimíru Kovářovi, jeho firmě a bývalým manažerům Janu a Ondřeji Měřínským celkově 5,68 miliardy korun v rámci žaloby na doplnění pasiv. Do toho Kovář čelí nárokům na náhradu škody ze strany finanční skupiny J&T.
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Insolvenční správce žaluje Mammoth i Kováře, žádá doplatit miliardy
Kovář jakoukoliv vinu dlouhodobě odmítá a staví se do role oběti. Nyní však jeho tábor posílil právní tým. Obhajobu Unicornu převzal známý insolvenční expert Michal Žižlavský, který figuruje v největších tuzemských kauzách typu Arca Investments, ČSA či Sberbank CZ.
Stomilionové provize pod palbou
Kovářovy firmy, zastupované advokátkou Lucií Horčičkovou z kanceláře Bedrna & partneři, adresovaly soudu dokumenty, které mají oslabit pozici hlavního věřitele – skupiny J&T. Důkazy mají ukazovat na sedm plateb v celkové výši téměř 98 milionů korun, jež J&T Leasingová společnost vyplatila na provizích firmě Břetislava Janouška.
Právě Janoušek je policií i všemi aktéry označován za hlavního architekta celého podvodného schématu. Zboží od T-Mobilu a J&T Leasingu putovalo přes Mamut.cz do Janouškových společností SBJ Trade a J.A.E. a odtud mělo směřovat k lidem spojeným s Unicornem.
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Až dosud J&T i T-Mobile tvrdily, že Janoušek byl úzce napojen výhradně na Kováře a vystupoval jako manažer Unicornu. Zjištění o provizích však podle Kovářova tábora tento příběh narušují.
„Vyplývá z nich, že J&T Leasing vyplatila Janouškově firmě téměř sto milionů na provizích – tedy že Janoušek pracoval i pro ni. Přitom celý svůj nárok staví na tom, že v témže obchodě jednal za Mammoth. Obojí zároveň platit nemůže,“ uvedl Jan Charvát, mluvčí společnosti Fedcba (bývalá Plus4U, skrze niž Kovář Mammoth vlastnil).
Nový Kovářův advokát Michal Žižlavský zdůrazňuje, že správce žaluje řadu osob, ale samotného Janouška vynechává. „Pokud se před soudem prokáže, že pana Janouška platila J&T Leasing, považuji to za velmi významnou skutečnost pro rozhodnutí soudu,“ konstatoval Žižlavský.
J&T : Je to účelová dezinterpretace
Finanční skupina J&T však jakékoliv pochybení či nadstandardní vztahy s Janouškem striktně odmítá a tvrdí, že zjištění její právní pozici nijak neohrožují.
„Vyvozovat z vyplacení zprostředkovatelských provizí jakékoliv domněnky o nadstandardně blízkých vztazích je nesmysl a účelová dezinterpretace. Provize a bonusy za zprostředkování obchodu jsou v byznysu standardní praxí,“ reagoval pro Hospodářské noviny Petr Sprinz z kanceláře Resolv, který zastupuje J&T.
V souboji o miliardy z kauzy Mamut se tak u soudu proti sobě postaví dva špičkoví tuzemští advokáti – Žižlavský a Sprinz –, kteří se dobře znají z jiných velkých insolvenčních případů.
Trestní větev kauzy mezitím dál šetří Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Vyšetřovatelé zatím stíhají tři osoby: hlavního aktéra Břetislava Janouška a dva bývalé statutáry e-shopu Mammoth, bratry Měřínské. Kam zmizela elektronika za miliardy korun, včetně stotisíce iPhonů, zůstává nejasné.