„V některých případech se mezi výrobcem a údajným koncovým příjemcem objevovalo až osm článků, jejichž role spočívala pouze v přeúčtování zboží a navyšování jeho ceny. Takový model odporuje principům distribuční politiky Apple, kde jsou marže přísně regulovány a cenový rozdíl mezi jednotlivými stupni činí jen jednotky procent,“ uvedl ve čtvrtek uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Plus4U Vladimír Kovář ml.
V rámci uvedeného obchodního modelu došlo podle prezentovaných důkazů k takovému navyšování marže, že zboží mělo být údajným koncovým zákazníkům pronajímáno až za 2,5 násobek nákupní ceny, což by absolutně neodpovídalo reálné situaci na trhu. E-shop Mamut byl v obchodním řetězci až za dodavateli T-Mobile a J&T Leasing a neměl tedy informace o dlouhé předchozí cestě údajně dodávané elektroniky.
Dodavatelské firmy a hlavní věřitelé v sedmimiliardovém konkurzu, tedy T-Mobile a J&T Leasing, naopak tvrdí, že vedení Mamutu, potažmo Unicornu o dodávkách vědělo a odkazují na smlouvy a faktury za e-shop Mamut a autorizované platební příkazy od manažerů Unicornu.
Firma Plus4U spojená s Unicornem se podle své právní kanceláře Portos staví do role poškozeného s vyčíslenou škodou přes 180 milionů korun. Firmy ze skupiny Unicorn v minulých měsících začaly stahovat žaloby, které proti Mamutu podaly. Důvody jsou podle jejich vyjádření čistě ekonomické.
Vyšetřování dále prokázalo, že většina zboží, které mělo být podle faktur dodáno společnosti Mammoth, se ve skutečnosti nikdy do jejích skladů nedostala. Analýzy ukazují, že více než devadesát procent údajně dodaných zařízení v rámci distribuční sítě J&T Leasing neprošlo fyzicky skladem Mammoth ani sklady J&T Leasing. Současně se potvrdilo, že společnosti J&T Leasing a T-Mobile spolu v rámci tohoto obchodního modelu úzce spolupracovaly, aniž by o tom Mammoth věděl; měly si mezi sebou předávat informace o logistice a fakturaci, a dokonce i sériová čísla zařízení, která nikdy nebyla skutečně dodána.
Konkurz Mamutu, respektive firmy Mammoth, která jej provozovala, patří k největším insolvenčním případům posledních let. Podle přihlášek věřitelů jde o více než 100 000 mobilních telefonů značky Apple a stovky tisíc kusů příslušenství, které měly být z e-shopu dodávány dalším společnostem ze skupiny Unicorn. Hodnota pohledávek přesahuje sedm miliard korun. Největšími přihlášenými věřiteli jsou T-Mobile a J&T. Své pohledávky si nárokovaly i firmy ze skupiny Unicorn, která byla podle soudních rozhodnutí s Mamutem propojená.
Podle právního zástupce J&T Leasing Petra Sprinze však zástupci skupiny Unicorn za e-shop Mamut podepisovali smlouvy, z e-shopu Mamut byly placeny faktury a lidé ze skupiny Unicorn autorizovali platební příkazy. „Byl to právě Břetislav Janoušek, manažer a člen top managementu skupiny Unicorn, který by bez skupiny Unicorn za zády nebyl schopen současné věřitele do tohoto obchodu uvázat,“ řekl iDNES.cz.
J&T Leasing také uvedla, že je jasně prokázané, že využívala k dodávkám zboží oficiální distribuční kanály produktů Apple, kdy management ze skupiny Unicorn, respektive jejich e-shopu Mamut potvrdil převzetí zboží.
„Zboží bylo dodáváno do společného skladu Unicorn, kde bylo zástupci společnosti Mammoth potvrzeno převzetí vždy prostřednictvím podepsaného předávacího protokolu a celkem jsou těchto potvrzených předávacích protokolů stovky,“ reagovala mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.
T-Mobile ve shodě s J&T označuje jako klíčovou osobou celého podvodu Břetislava Janouška, dlouhodobě zmiňovaného Unicornem jako člena jejího top managementu. Podle Šedivé T-Mobile eviduje škodu způsobenou jednáním manažerů napojených na Unicorn a bude ji důsledně vymáhat všemi dostupnými právními prostředky. „Na rozdíl od společnosti Plus4You, která uvádí nepravdivé informace a manipuluje fakty, věnujeme veškeré úsilí spolupráci s policií a soudy a máme v jejich vyšetřování plnou důvěru,“ dodala.