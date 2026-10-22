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Made in China se pomalu stává symbolem kvality. Alespoň u některých výrobků

Jan Dvořák
  13:15

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Boty čínské značky Anta v obchodě v šanghajské čtvrti Chuang-pchu (27. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Čínské společnosti představují stále větší výzvu pro zavedené západní značky v různých produktových kategoriích. Nabízejí totiž vysoce kvalitní a cenově dostupné alternativy, které si získávají uznání mezi nadšenci. Fotografové, milovníci luxusních per anebo běžci vynakládají velké úsilí, aby získali výrobky určitých čínských značek. Podobně to platí i u kapesních nožů.

Fotoobjektivy patří mezi nejnáročnější spotřebitelské výrobky z hlediska výroby. Přesně broušené optické prvky uvnitř musí zůstat čisté a v téměř dokonalém vyrovnání, i když s nimi někdo neopatrně zachází nebo jsou vystaveny nepříznivému počasí. Precizní pohyby motorů automatického zaostřování a lamel clony nedovolují téměř žádnou odchylku. Stejně tak jsou nároční i jejich zákazníci, kteří jsou ochotni utratit 1 000 dolarů nebo více za jediný objektiv renomovaných značek Nikon, Sony nebo Fujifilm.

Ještě donedávna zastával výrobce objektivů Viltrox roli cenově dostupné čínské alternativy. První objektivy této společnosti, nabízené ve verzích kompatibilních s fotoaparáty několika významných značek, byly z optického hlediska hodnoceny jako celkem dobré a oslovovaly fotografy, kteří nechtěli utratit stovky dolarů navíc za špičkové objektivy od zavedenějších japonských výrobců. Asi před čtyřmi lety se však díky investicím do materiálů a výroby kvalita produktů značky Viltrox výrazně zlepšila.

Některé menší čínské značky jsou ochotné experimentovat způsobem, jakým to gigant jako Nike nikdy neudělá.

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