Havrlant vyplatí Křetínského. Knihkupectví Luxor půjde pod křídla Rockaway

Cenu transakce se obě strany rozhodly nekomentovat. Euromedia Group patří mezi největší firmy podnikající na knižním trhu v České republice.

Rockaway Capital do Euromedia Group vstoupila na začátku roku 2017. „Aktuální transakce, která podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pak o čtyři roky později znamená, že se Rockaway Capital ve skupině Euromedia stává majoritním akcionářem, který ovládá 100 procent společnosti,“ uvedl mluvčí Rockaway Capital Pavel Kalouš. „Pořád navíc platí to, proč jsme do společnosti vstupovali – díky digitalizaci v ní vidíme velký potenciál i do budoucna,“ doplnil.

Euromedia Group vznikla v roce 1991. Vlastní nakladatelské značky Kalibr, Ikar, Odeon, Universum, YOLI, Esence, Pragma, Laser, Brána, Listen a Pikola. Společnost předloni vykázala obrat 1,65 miliardy korun. Vlastní také největší knižní velkoobchod v ČR, který zásobuje knihkupce, knihkupecké sítě, internetové obchody i hypermarkety produkcí většiny tuzemských nakladatelů.

„Pro mě je klíčové, že se z pohledu Euromedie nic nemění. Cítím ze strany akcionáře silný mandát a aktuální transakci chápu jako potvrzení nedávných změn v managementu,“ uvedl ředitel Euromedia Group František Mala, který je na své pozici od začátku letošního roku.

Skupina Rockaway, kterou založil Jakub Havrlant, působí v 17 evropských zemích, firmy pod její správou zaměstnávají přes 5000 lidí a v roce 2019 dosáhly agregovaných tržeb přes 2,5 miliardy eur.