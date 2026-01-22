Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Jan Dvořák
  14:35
Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující, zvláště při některých pohybech při cvičení. Bývalý generální ředitel společnost kritizuje a nazývá kauzu totálním selháním značky.
Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje kvůli stížnostem zákaznic. (22. ledna 2026) | foto: https://www.eu.lululemon.com/

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...
Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...
Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...
Prodejna značky Lululemon v Bicester Village ve Velké Británii. Značka musela z...
6 fotografií

Nová produktová řada na webových stránkách značky byla nedostupná a po kliknutí na odkaz na stránku se zákazníkům zobrazila informace, že se něco pokazilo.

Podle analytika Matthewa Bosse ze společnosti JPMorgan nebyla tato řada k dispozici na webových stránkách Lululemon 16. ledna, tedy již tři dny po svém uvedení na trh. „Kolekce legín Get Low je však stále k dostání v obchodech,“ uvedl mluvčí společnosti Lululemon v prohlášení v reakci na dotaz agentury Bloomberg News.

„Dočasně jsme pozastavili online prodej, abychom lépe porozuměli počátečním reakcím zákazníků,“ potvrdil krok mluvčí společnosti Lululemon. Značka nyní očekává, že kolekci brzy znovu uvede do severoamerických e-commerce kanálů a kolekce bude i nadále k dispozici na jiných trzích.

Kde se stala chyba?

Uživatelé sociální sítě Reddit si stěžovali, že legíny z nové kolekce jsou při ohýbání nebo dřepech průhledné. „Jak se vůbec takový produkt mohl dostat do obchodů? Tento problém měl být odhalen hned při testování,“ napsala jedna z uživatelek sítě Reddit.

Ne všem západním značkám se v Číně nedaří. Kanadská firma nestačí sčítat zisky

„Pamatuji si, že jsem si před nákupem říkala, že všechny stylizované fotografie byly pořízené v neuvěřitelně slabém osvětlení. Dokonce i na samotné stránce produktu jsem listovala fotografiemi a snažila se získat představu o struktuře látky, ale osvětlení bylo tak špatné. Zajímalo by mě, jestli je to tím...“ napsala další.

Ne však všechny recenze jsou záporné. „Jsou to moje nové oblíbené legíny!“ vyjádřila se další zákaznice. Potvrdila, že legíny skvěle kryjí a podporují. Také uvedla, že miluje jejich vysoký pas a kompresi v pase.

Není to poprvé

Je to již minimálně potřetí, co společnost Lululemon čelí negativním reakcím kvůli oblečení, které nesplňuje jejich očekávání. Podobné problémy s průsvitností materiálu se v minulosti vyskytly u řady Breezethrough a černých kalhot na jógu. Přibližně před 18 měsíci stáhla značku tuto řadu krátce po jejím uvedení na trh, protože zákazníci hlásili, že jim nesedí.

Lululemon expanduje do NHL. Značku bude propagovat hokejová star Connor Bedard

„Zdá se, že společnost má již delší dobu problémy s vývojem produktů. To je něco, čím se bude muset nový generální ředitel zabývat,“ řekl David Swartz, analytik společnosti Morningstar.

Akcie společnosti Lululemon klesly v 15:32 v New Yorku o šest procent, což je největší pokles od září, a ztráty se ještě prohloubily po oznámení pozastavení prodeje. Akcie firmy loni klesly téměř o padesát procent.

Totální provozní selhání

Pozastavení prodeje nejnovější řady Get Low je nejnovější těžkost pro společnost, která se usilovně snaží získat zpět zákazníky a oživit růst, zatímco hledá nového generálního ředitele. Současně se také nachází v eskalujícím sporu se zakladatelem značky Chipem Wilsonem. Ten je stále jedním z největších akcionářů maloobchodního řetězce.

Wilson označuje současnou kauzu za „nové dno“. Ve svém příspěvku na síti LinkedIn uvedl, že stažení legín z prodeje je totální provozní selhání a jednoznačná vina představenstva společnosti. „Už delší dobu jsem přesvědčen, že Lululemon ztratil svůj šmrnc, ale nyní je mi jasné, že společnost zcela ztratila svou pozici lídra v oblasti technického oblečení,“ uvedl Wilson.

„Je zřejmé, že takovéto opakované neúspěchy jsou důsledkem nedostatečných zkušeností představenstva v oblasti kreativního podnikání, nezájmu o vývoj a kvalitu produktů a zaměření na krátkodobé, vlastní zájmy,“ uvedl Wilson podle webu Business Insider.

Nejčtenější

