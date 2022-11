Chceme na americký trh. Jako menší firma máme výhodu, říká výrobce českých brzd

Více než osm let jste působil v nošovické automobilce Hyundai, od roku 2017 pracujete v DAKO-CZ, která patří do železničního průmyslu. Liší se byznys na železnici od toho automobilového?

Když jsem před šesti lety do DAKO-CZ přišel, rozdíl byl značný. Železniční průmysl byl rigidnější, dbalo se na zaběhlé postupy. V posledním roce a půl se oba obory přibližují, což souvisí s tím, že do firem železničního průmyslu přestoupila celá nákupní oddělení z automotive. I na železnici panuje velká konkurence mezi dodavateli, rozhoduje cena a klesá význam vztahů. Hodně věcí se soutěží v elektronických aukcích a v celém procesu se trochu vytrácí lidský faktor.

Nemůžeme si na nedostatek kvalitních zájemců o práci stěžovat, a to od dělníků až po vývojáře. Asi to souvisí s ekonomickou situací v republice a v Evropě, trh práce začíná něco signalizovat.