Ačkoliv je německá letecká společnost Lufthansa jednou z největších v Evropě, v posledních letech ji trápí jeden problém za druhým. I proto ji označil za „problémové dítě“ i sám její ředitel. Před několika týdny se německý gigant pustil do realizace ozdravného plánu. Obrat k lepšímu ale bude náročnější, než se původně zdálo.
Stávka pozemního personálu společnosti Lufthansa ochromí provoz na velkých německých letištích, skončit by měla ve středu ráno. (20. února 2024) | foto: ČTK

německo mnichov lufthansa oktoberfest letuška kostým dirndl
německo mnichov lufthansa oktoberfest letuška kostým dirndl
Lufthansa Allegris posouvá cestování na novou úroveň. (7. března 2023)
Logo společnosti Lufthansa na oddělující pásce v odbavovací hale
Generální ředitel společnosti Carsten Spohr vsadil na úspory, zjednodušení interních procesů a centralizaci provozu. I přes tyto snahy ale Lufthansa stále ztrácí na své rivaly, mezi něž se řadí hlavně společnosti Air France-KLM či britsko-španělská skupina IAG s její nejznámější značkou British Airways, píše agentura Reuters.

Trend potvrzují i výsledky na akciových trzích. Akcie konkurenčních aerolinek AIG meziročně stouply o 92 procent. Relativně se dařilo také akciím letecké společnosti Air France-KLM, které za stejnou dobu posílily zhruba o 19 procent. Úspěch německé Lufthansy je však proti tomu pouze marginální, meziročně posílila asi o 6 procent.

Relativně slabý růst akcií značky koresponduje i s nepříliš příznivými hospodářskými výsledky. Provozní marže se v loňském roce propadla o 3,3 procentního bodu na 4,4 procenta. Pro rok 2025 navíc analytici očekávají jen mírné zlepšení a růst provozní marže pouze na 4,8 procenta.

Evropany to do Ameriky příliš netáhne. Ceny letenek jsou rekordně nízko

Hospodářské výsledky tak naznačují, že německá skupina za svými konkurenty skutečně zaostává. „V určitých ohledech jsme za konkurencí zaspali. Finančně i o provozně,“ přiznal generální ředitel Lufthansy Spohr.

Vyřazení starších letadel i propouštění

Šéf ale i přesto stále věří v lepší zítřky. Mimo jiné proto, že největší německá letecká společnost se v příštích letech chystá zrušit asi 20 procent z 15 tisíc pozic v administrativě. Součástí úsporného plánu je také vyřazení starších letadel z provozu, které proti novějším strojům mají mnohem výraznější spotřebu paliva. Jsou náročnější i na servis a jejich provoz je tak vůči novým letounům v mnoha směrech finančně náročnější.

Generální ředitel německé aerolinky věří, že právě tyto kroky povedou v dalších letech k růstu již zmiňované provozní marže, a to alespoň na úroveň 8 až 10 procent.

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Analytici pro Reuters uvedli, že tento směr se jim jeví jako správný. „Lufthansu je potřeba v mnoha směrech pochválit. Hlavně proto, že se snaží o nárůst produktivity a pokles nákladů,“ komentuje analytik Alex Irving z poradenské společnosti Bernstein.

Opakované stávky i zbytečné zmatky

Podle Reuters ale Lufthansa bojuje i dalšími problémy, než jsou vysoké náklady. Lufthansa marně čeká na dodávky nových letadel, které oproti původním plánům váznou. Společnost bojuje i s častými stávkami svých zaměstnanců, které se rovněž negativně propisují do celkové ziskovosti. Dlouhodobá nespokojenost je patrná u posádky i pilotů.

Pilot byl bledý a podivně se hýbal. Airbus Lufthansy letěl deset minut bez řízení

Stejně jako další aerolinky musí i Lufthansa reagovat také na geopolitickou situaci, a to i na klesající poptávku po letech mezi Evropou a Spojenými státy, uzavírá Reuters.

Nálepka problémového dítěte Lufthanse zůstává. Dopravci se nedaří odrazit ode dna

