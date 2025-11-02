Generální ředitel společnosti Carsten Spohr vsadil na úspory, zjednodušení interních procesů a centralizaci provozu. I přes tyto snahy ale Lufthansa stále ztrácí na své rivaly, mezi něž se řadí hlavně společnosti Air France-KLM či britsko-španělská skupina IAG s její nejznámější značkou British Airways, píše agentura Reuters.
Trend potvrzují i výsledky na akciových trzích. Akcie konkurenčních aerolinek AIG meziročně stouply o 92 procent. Relativně se dařilo také akciím letecké společnosti Air France-KLM, které za stejnou dobu posílily zhruba o 19 procent. Úspěch německé Lufthansy je však proti tomu pouze marginální, meziročně posílila asi o 6 procent.
Relativně slabý růst akcií značky koresponduje i s nepříliš příznivými hospodářskými výsledky. Provozní marže se v loňském roce propadla o 3,3 procentního bodu na 4,4 procenta. Pro rok 2025 navíc analytici očekávají jen mírné zlepšení a růst provozní marže pouze na 4,8 procenta.
Hospodářské výsledky tak naznačují, že německá skupina za svými konkurenty skutečně zaostává. „V určitých ohledech jsme za konkurencí zaspali. Finančně i o provozně,“ přiznal generální ředitel Lufthansy Spohr.
Vyřazení starších letadel i propouštění
Šéf ale i přesto stále věří v lepší zítřky. Mimo jiné proto, že největší německá letecká společnost se v příštích letech chystá zrušit asi 20 procent z 15 tisíc pozic v administrativě. Součástí úsporného plánu je také vyřazení starších letadel z provozu, které proti novějším strojům mají mnohem výraznější spotřebu paliva. Jsou náročnější i na servis a jejich provoz je tak vůči novým letounům v mnoha směrech finančně náročnější.
Generální ředitel německé aerolinky věří, že právě tyto kroky povedou v dalších letech k růstu již zmiňované provozní marže, a to alespoň na úroveň 8 až 10 procent.
Analytici pro Reuters uvedli, že tento směr se jim jeví jako správný. „Lufthansu je potřeba v mnoha směrech pochválit. Hlavně proto, že se snaží o nárůst produktivity a pokles nákladů,“ komentuje analytik Alex Irving z poradenské společnosti Bernstein.
Opakované stávky i zbytečné zmatky
Podle Reuters ale Lufthansa bojuje i dalšími problémy, než jsou vysoké náklady. Lufthansa marně čeká na dodávky nových letadel, které oproti původním plánům váznou. Společnost bojuje i s častými stávkami svých zaměstnanců, které se rovněž negativně propisují do celkové ziskovosti. Dlouhodobá nespokojenost je patrná u posádky i pilotů.
Stejně jako další aerolinky musí i Lufthansa reagovat také na geopolitickou situaci, a to i na klesající poptávku po letech mezi Evropou a Spojenými státy, uzavírá Reuters.