Pojďme na to jinak. Miliardář chce zaříznout vládní záchranu Lufthansy

Firma proto vyzývá ostatní investory k účasti na mimořádné valné hromadě, která se má konat příští týden a která má záchranný balík v objemu devíti miliard eur (240 miliard Kč) schvalovat.

Lufthansa výzvou ostatním akcionářům reaguje na kritiku německého miliardáře Heinze Hermanna Thieleho, který drží 15,5 procenta akcií firmy. V rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung Thiele uvedl, že mu vadí požadavek vlády na 20procentní podíl v Lufthanse a na dvě místa v její dozorčí radě. Informovala o tom ve středu agentura Reuters.

Záchrana s otazníky

Podle odhadu společnosti se mimořádné valné hromady svolané na 25. června zúčastní méně než 50 procent akcionářů. To znamená, že aby mohla být vládní pomoc schválená, musely by pro ni hlasovat dvě třetiny přítomných. Pokud by se tak nestalo a nenašlo by se jiné okamžité řešení, musela by firma několik dní nato požádat o ochranu před věřiteli, stojí podle Reuters v jejím středečním sdělení.

„Německá vláda přijala vysoce rizikovou sázku. Její přání získat v Lufthanse přímý podíl ohrožuje práci stovek tisíc zaměstnanců Lufthansy. Je to naprosto nezodpovědné,“ řekl Michael Theurer z opoziční strany svobodných demokratů (FDP). Německý ministr financí Olaf Scholz ale ve středu poznamenal, že si nemyslí, že dohoda padne.

Na Lufthansu doléhají podobně jako na celé odvětví letecké přepravy dopady koronavirové krize. Firma již uvedla, že se chystá propustit 22 000 zaměstnanců, což odpovídá asi 16 procentům pracovní síly.