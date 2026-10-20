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Firma Radovana Vítka nepravomocně vyhrála soud v Lucembursku. Spor se táhl 11 let

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  19:21

Radovan Vítek | foto: Port DavidMAFRA

Lucemburský okresní soud odmítl žalobu, kterou podal americký hedgeový fond Kingstown proti společnosti CPI FIM miliardáře Radovana Vítka. Fond podle rozhodnutí nedokázal prokázat způsobenou újmu. Kingstown bude muset zaplatit čtyřem žalovaným fyzickým osobám částku 10 tisíc eur (asi 242 tisíc korun) za náklady spojené se soudním procesem.

Rozsudek soudu prvního stupně není pravomocný a lze se proti němu odvolat. Redakci iDNES.cz o něm informovala firma CPI Property Group. Žalobu společnost Kingstown podala už v lednu 2015. Podle ní porušila CPI FIM práva menšinových akcionářů, čímž jim způsobila škodu.

Kingstown v rámci řízení naposledy požadoval náhradu újmy ve výši přibližně 238 milionů eur, zatímco původně uplatněný nárok činil 19,5 milionu eur. V pátek nicméně lucemburský soud rozhodl, že takové nároky jsou nepřípustné a žalobu v celém rozsahu odmítl.

„Tento soudní spor byl více než deset let předmětem diskusí s našimi investory a dalšími zainteresovanými stranami. Od samého počátku jsme tvrdili, že nároky společnosti Kingstown jsou neopodstatněné, a rozhodnutí soudu nám nyní dalo za pravdu,“ uvedl generální ředitel CPI Property Group David Greenbaum.

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Žaloba směřovala proti společnosti CPI FIM SA, dceřiné společnosti CPI Property Group, a některým současným i bývalým členům její správní rady. Ve vztahu k samotné CPI Property Group soud řízení ukončil již v červnu 2019.

V pátek navíc konstatoval, že žalující strany neprokázaly vlastní, individuální újmu v souvislosti s akciemi prodanými v roce 2014. Dále uložil povinnost vyplacení částky 10 tisíc eur všem čtyřem žalovaným osobám.

„Jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí obstojí i v případném odvolacím řízení,“ uvedl Martin Matula, právní poradce CPI Property Group.

CPI Property Group se sídlem v Lucembursku vlastní nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Švýcarsku, Francii, Rumunsku, Rusku a Británii. Vítek vlastní v CPI Property Group 89,2 procenta. Podle časopisu Forbes je šestým nejbohatším Čechem.

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