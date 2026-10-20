Rozsudek soudu prvního stupně není pravomocný a lze se proti němu odvolat. Redakci iDNES.cz o něm informovala firma CPI Property Group. Žalobu společnost Kingstown podala už v lednu 2015. Podle ní porušila CPI FIM práva menšinových akcionářů, čímž jim způsobila škodu.
Kingstown v rámci řízení naposledy požadoval náhradu újmy ve výši přibližně 238 milionů eur, zatímco původně uplatněný nárok činil 19,5 milionu eur. V pátek nicméně lucemburský soud rozhodl, že takové nároky jsou nepřípustné a žalobu v celém rozsahu odmítl.
„Tento soudní spor byl více než deset let předmětem diskusí s našimi investory a dalšími zainteresovanými stranami. Od samého počátku jsme tvrdili, že nároky společnosti Kingstown jsou neopodstatněné, a rozhodnutí soudu nám nyní dalo za pravdu,“ uvedl generální ředitel CPI Property Group David Greenbaum.
|
CPI Radovana Vítka vyhrála soud v Americe, Diviš se Čmejlou neuspěli
Žaloba směřovala proti společnosti CPI FIM SA, dceřiné společnosti CPI Property Group, a některým současným i bývalým členům její správní rady. Ve vztahu k samotné CPI Property Group soud řízení ukončil již v červnu 2019.
V pátek navíc konstatoval, že žalující strany neprokázaly vlastní, individuální újmu v souvislosti s akciemi prodanými v roce 2014. Dále uložil povinnost vyplacení částky 10 tisíc eur všem čtyřem žalovaným osobám.
„Jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí obstojí i v případném odvolacím řízení,“ uvedl Martin Matula, právní poradce CPI Property Group.
CPI Property Group se sídlem v Lucembursku vlastní nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Švýcarsku, Francii, Rumunsku, Rusku a Británii. Vítek vlastní v CPI Property Group 89,2 procenta. Podle časopisu Forbes je šestým nejbohatším Čechem.