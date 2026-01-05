Hledá se odborník, ne člen ANO. Babiš pověřil Metnara nalezením vedení České pošty

Pošta nebyla podle Babiše řízena správně, je ve špatném stavu se ztrátou pět miliard korun. Stávající vedení státního podniku v čele s Miroslavem Štěpánem je ve svých funkcích od působení předchozího ministra vnitra Víta Rakušana a dostalo mimo jiné za úkol provést transformaci ztrátové firmy.
Metnar už v prosinci odvolal deset z 15 členů dozorčí rady pošty. Zůstali jen zástupci zaměstnanců. „Měla by být ustanovena dozorčí rada České pošty co nejdřív. My se budeme snažit v těchto orgánech snižovat počty, protože si nemyslíme, že například tahle dozorčí rada musí mít 15 členů. Klidně by mohla mít devět,“ uvedl premiér.
Česká pošta zvýšila poplatek za SIPO až na 39 korun, už není osvobozené od DPH
Babiš nechápe, jak někdo může v doručovacím podnikání vydělat miliardy, vytvořit úplně novou firmu a prodat ji za několik miliard, a přitom Česká pošta má ztrátu pět miliard korun. „Pokud někdo nechce dělat čínské balíky jen proto, že rád jezdí na Tchaj-wan, tak my budeme dělat ekonomickou diplomacii pragmatickou,“ dodal premiér.
Česká pošta za loňský rok podle svého prosincového sdělení očekává ztrátu pod 400 miliony korun, což je o 850 milionů lepší výsledek než předloni, kdy vykázala propad 1,25 miliardy korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí může být hospodářský výsledek firmy až téměř vyrovnaný.