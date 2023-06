Energetika ovlivňuje i slavné trampské lomy. Elektrárny chtějí méně vápence

Děsivá historie lomu Mexiko Novinářská návštěva společně s vedoucím provozu a správcem sestoupila až na samotné dno lomu. Je tu mnohem chladněji než u drtičky, paprsky slunce končí v polovině příkrých stěn. Teď to tu obývají krabi, před 70 lety tu v nelidských podmínkách pracovali političtí vězni, převážně duchovní. „Vápenec museli ručně rozbíjet palicemi, ručně ho nakládali do důlních vozů. V případě, že nesplnili přísnou denní normu, byli zavíráni do takzvané korekce,“ popisuje Potyš a ukazuje na otvor ve stěně lomu za sebou. „Je to místnost vytesaná do skály, kde byla jen kamenná podlaha. Dozorci byli krutí a sadističtí. Například František Pytlík, který vězně trápil, mučil, poléval je zejména v zimě vodou a netopil,“ popisuje Potyš.