Převzetí letounů L-39NG je obrovská příležitost, říká šéf LOM PRAHA Protiva

Blíží se převzetí letounu L-39NG na Dnech NATO. Co to pro státní podnik znamená?

Letošní Dny NATO jsou pro nás skutečně milníkem, protože tam bude poprvé představeno nejen první letadlo L-39NG určené pro státní podnik, ale i speciální nová kamufláž. Dny NATO chceme jako etablovanou a mezi lidmi velmi oblíbenou akci využít k představení letadla veřejnosti. Do konce letošního roku bychom měli od výrobce Aero Vodochody převzít první dva letouny.

U dvou letounů to ale nekončí, že?

Ano, celkem dostaneme čtyři letadla, přičemž s výrobcem máme uzavřenou opci na další čtyři, takže celkem je v plánu osm kusů. Pořízení nových cvičných proudových letadel je historickým momentem v přezbrojování Centra leteckého výcviku, kde tímto nahrazujeme stávající L-39C za novou generaci letadel, která je technologicky i kvalitativně vyspělejší. S novými letouny se dostáváme do 21. století a jejich převzetí má vliv nejen na současně probíhající výcvik, ale reagujeme jím i na novou akvizici letounů F-35. Od společnosti Lockheed Martin máme deklarováno, že letoun L-39NG je vhodnou platformou pro výcvik budoucích pilotů letounů páté generace. Dokonce jsme byli první českou firmou, která s Lockheed Martin podepsala v tomto programu průmyslovou spolupráci.

Čistě pro představu, do jaké míry jsou si L-39NG a F-35 podobné?

L-39NG je proudový letoun určený pro základní a pokročilý výcvik studentů–pilotů, kteří se na něm mají naučit postupy taktického létání. L-39NG má takzvaný „glass cockpit“ s moderní avionikou, což si můžeme zjednodušeně představit jako moderní displeje, na rozdíl od L-39C, kde najdeme klasické analogové budíky. Současně je cvičný letoun vybaven moderními komunikačními prostředky, jejichž zvládnutí je taktéž předpokladem pro pilotování bojových letounů taktického letectva.

Kdybych to měl obecně zjednodušit, tak studenti typicky z Univerzity obrany začnou výcvik od cvičných vrtulových letadel, přes L-39NG až po pilotování samotného F-35, podobně jako žák na základní škole také rovnou nejde studovat vysoce odborné předměty. Naším cílem je, aby student, který úspěšně dokončí výcvik na L-39NG, byl v základu připraven usednout do armádní F-35. Nezapomínejme také na to, že Armáda České republiky nebude jediná, kdo bude potřebovat základní výcvik pilotů F-35. V rámci Aliance bude těchto letounů operovat několik stovek, což je pro nás obrovská šance stát se mezinárodním výcvikovým hubem.

Takže ono převzetí L-39NG má pro státní podnik LOM PRAHA zjevně hlubší rozměr než jen samotný fakt, že budete mít tato nová letadla…

Přesně tak, má to průmyslový multiplikační efekt. Zabezpečí se tak nejen kvalitativně mnohem vyšší úroveň výcviku pilotů AČR a jejich příprava na F-35, ale zároveň věřím, že nám to přivede i nové zákazníky a tím rozvoj nejen technologický, ale i co do tržeb. Jak už jsem říkal, je to obrovská příležitost a důkaz rozvoje unikátní národní schopnosti, kterou si zachováváme, tedy to, že na území České republiky máme jak výrobní, tak výcvikové kapacity, čímž se moc zemí pyšnit nemůže. Celkově se nacházíme v době obrovských příležitostí pro český letecký průmysl jako takový a my všechny tyto trendy pochopitelně vnímáme, včetně toho, že v tomto odvětví můžeme být na předních příčkách nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově.

Přesuneme se na chvíli od letadel na letiště. LOM PRAHA převzal letiště v Plzni–Líních a Přerově–Bochoři. Opět se zeptám, jaký význam bude pro státní podnik mít to, že bude tato dvě letiště provozovat?

Začnu trochu zeširoka. V minulosti se LOM PRAHA definoval tím, že jsme opravovali a servisovali vrtulníky východní provenience a dělali výcvik. Takhle jednoduše už ale dnes státní podnik definovat nemůžeme, nebylo by to konkurenceschopné ani udržitelné. Rozvíjíme portfolio a do toho patří i provozování zmíněných dvou letišť. Letiště v Přerově provozujeme už deset let, přičemž aktuálně nabývá na významu, protože je důležitým strategickým bodem nejen pro AČR, ale i pro integrovaný záchranný systém, což se v minulosti ukázalo třeba při povodních. To platí i pro letiště v Plzni–Líních. Obě letiště jsou součástí strategické infrastruktury, obě provozujeme ve smíšeném provozu, tedy vojenském i civilním. Za udržení a nepřerušení jejich provozu jsme opravdu rádi. Právě to nepřerušení provozu při červencovém převzetí plzeňského letiště bylo dosti unikátní. Plynule jsme navázali na předchozího provozovatele a umožnili kontinuálně využívat letiště leteckým provozovatelům. Zdůraznil bych i to, že po Aeroklubu ČR jsme druhým největším provozovatelem civilní letištní infrastruktury u nás a provozování letišť je pro státní podnik aktuálně jednou ze základních schopností, kterou chceme do budoucna rozvíjet.

Popsal jste, jak se LOM PRAHA portfoliově rozrostl. Co vlastně bylo klíčem k úspěchu tohoto rozvoje ze státem vlastněné opravny letecké techniky na široce rozkročený státní podnik?

Zásadní byla jasná vize toho, kam vůbec chceme směřovat a dál se rozvíjet. Klíčová byla diverzifikace portfolia, abychom nebyli závislí jen na jednom zákazníkovi, kterým je primárně Armáda České republiky. Té jako hlavnímu zákazníkovi je potřeba stále ukazovat, že tu má jako důvěryhodného a stabilního partnera – státní podnik, o který se může i do budoucna opřít. S každým přezbrojovacím projektem se hlásíme o svou roli. Nyní se bavíme například o logistické podpoře velkých přezbrojovacích projektů, které nemusí vždy souviset jen se vzdušnými silami. Uvědomili jsme si též, že máme špičkovou technologickou dceřinou společnost VR Group, která vyvíjí simulační systémy, a v tom je dnes obrovský potenciál, nejen pro AČR. Začínáme postupně rozvíjet i činnosti v podpoře letištní infrastruktury.

Mohl byste uvést konkrétní příklad?

Uvedu hned dva. Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou jsme pro účely AČR vystavěli simulační centrum pro vrtulníky Viper a Venom. Druhým příkladem je budování simulačního centra pro L-39NG v Pardubicích. To nám otevírá cestu k tomu, abychom byli ve větší míře partnerem pro ministerstvo obrany v rámci správy, rekonstrukcí a výstavby nemovité infrastruktury na letištích. Ostatně se to ukazuje i na rozvoji zázemí pro AČR na letišti v Přerově. Bavíme se o určité vzestupné trajektorii toho, jak fungujeme navenek, a to s sebou nese i pozitivní efekt směrem dovnitř státního podniku. Zaměstnanci určitě více vnímají, že má podnik vizi, že to celé dává smysl a že mají u nás perspektivu. Současné projekty znamenají pro podnik další desítky let práce se špičkovými technologiemi. To, že si naši průmyslovou roli do budoucna uvědomují nejen partneři z obranné a bezpečnostní komunity, ale i naši zaměstnanci, nás nesmírně těší.

V příštím roce oslaví LOM PRAHA 110 let od založení, takže je asi skutečně důležité nejen se ohlížet za minulostí, ale naopak ukazovat své místo v budoucnosti…

Přesně tak. Já se i během svého předchozího působení ve Vojenském technickém ústavu snažil o to, abychom státní podnik prezentovali jako něco, co má smysl, a co zvlášť v současné bezpečnostní situaci nabývá na významu. S tím se pojí i nutnost vysvětlovat veřejnosti, jaké je jeho místo na slunci, a že nejde jen o něco přežitého, co si s sebou neseme z minulých dob. Státní podnik rozhodně není nějakým socialistickým molochem, který se musí dotovat ze státních peněz. Aby tomu tak nebylo, musí sám o sobě smýšlet moderně a byznysově, pak si na sebe umí vydělat a prosperovat. To se ale neobejde bez proaktivního oslovování nových potenciálních zákazníků a budování širšího portfolia působnosti a kompetencí. Nelze spoléhat jen na to, že vám bude fungování podniku vždy ze sta procent pokrývat stát.

Vraťme se k zaměstnancům. Dovedu si představit, že jak na opravárenských pozicích, tak na letištích bude hodně srdcařů, kteří svou práci mají rádi a věnují se jí dlouhodobě. Jak se vám daří rekrutovat nové zaměstnance z řad mladé generace?

Toto je velmi široké téma, na které by šlo klidně udělat samostatný rozhovor. Samozřejmě si uvědomujeme, že tu máme generaci srdcařů, které bude potřeba postupně nahrazovat mladšími kolegy. Zároveň tu máme přetlak poptávky po technologických expertech, o které se mnohdy přetahujeme se soukromým sektorem. Významně nám pomáhá to, že v současné době pracujeme s moderními technologiemi, kterých bude jen přibývat. To je nepochybně pro mladé zaměstnance atraktivní a má to dlouhodobou perspektivu. Musíme jít naproti jejich zájmu o práci v oborech, kterými se LOM PRAHA zabývá, a to různými exkurzemi, stážemi, vedením bakalářských a diplomových prací, ale i prezentacemi a besedami na školách. Rádi bychom brzy spustili také nově nastavený stipendijní program. Sám jsem velkým příznivcem aktivit i mimo naše hlavní portfolio, kupříkladu podpory různých modelářských kroužků. V dětech je často obrovský potenciál.

Takže není problém rekrutovat už hotové experty?

My jsme se rozhodli jít trochu jinou cestou. Vedle stále složitějšího hledání kvalifikovaných odborníků nabíráme také technicky zdatné mladé lidi a praxí si je sami vychováme k expertíze. Dnes se sluší říct, že už zdaleka nejde jen o mladé muže, ale i o dívky. Zaměstnáváme například leteckou mechaničku, která je původně vyučenou kadeřnicí, ale zaujala ji letecká technika a propracovala se až na vysoce expertní post, kde svou práci dělá naprosto špičkově. A takovéto příklady táhnou.

Když se zaměříme na možnosti spolupráce v budoucnu, máme tu pochopitelně AČR, ale také další armády aliančních států i soukromé subjekty. Jak by podle vás měla být tato spolupráce nastavena?

Pro naši armádu jsme tu z principu věci primárně, k tomu jsme byli založeni. Pro ni dlouhodobě plníme 70 až 80 procent naší činnosti. Dobré však je, že v rámci přezbrojování AČR se dostáváme do kontaktu se zahraničními výrobci, ať už jde o zmíněný Lockheed Martin u F-35 nebo Bell u vrtulníků H-1, do budoucna se nabízí i brazilský Embraer. To nám dává přesah k zahraničním partnerům v rámci průmyslové spolupráce, s nimiž už nemusíme řešit jen to, co se týče AČR, ale můžeme nabídnout své služby jiným jejich zákazníkům, včetně civilního sektoru. Toto nám otevírá dveře k širší spolupráci. Obecně realizujeme opravy letecké techniky a výcvik pilotů zejména pro země EU a NATO, například pro Slovensko, Polsko, Rakousko, Nizozemsko, Bulharsko, Chorvatsko, Severní Makedonii, ale i mimo tato teritoria, např. výcvik pilotů a techniků pro Thajsko nebo některé africké státy. V ryze komerčním sektoru bych pak vypíchl naše nevojenské portfolio.

O co konkrétně jde?

Máme k dispozici strojní obrábění, galvanovnu, 3D scanner, nedestruktivní testování a další činnosti, které můžeme komercionalizovat do civilního sektoru. Musíme je udržovat ve prospěch oprav armádní letecké techniky, ale byla by škoda nevyužít je i mimo to. V současné době pracujeme s normami, které se spíše kloní k východní provenienci, ale postupně přecházíme do režimu odpovídajícího nejmodernějším západním standardům, což nám přináší nové obchodní příležitosti. V oblasti strojního obrábění a galvanovny realizujeme zakázky pro sektor automotive, nebo třeba i pro zdravotnictví. Hodně cílíme i na civilní letecké firmy, nejen české, ale i zahraniční. Tím se ukazuje, že státní podnik má skutečně význam a budoucnost.