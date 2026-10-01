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Lindt zlevňuje. Klesá poptávka po čokoládě na klíčových trzích

Jan Dvořák
  15:15
Logo společnosti Lindt

Logo společnosti Lindt | foto: Profimedia.cz

Čokoládoví zajíčci od společnosti Lindt & Sprüngli si zaslouží ochranu před...
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Soud ve Švýcarsku nařídil Lidlu zničit zásoby čokoládových zajíčků. (29. září...
Čokoládoví zajíčci od společnosti Lindt & Sprüngli si zaslouží ochranu před...
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Švýcarský Lindt plánuje snížit ceny svých čokoládových výrobků. Již podruhé v tomto roce revidoval směrem dolů svůj odhad růstu tržeb s odkazem na utlumenou spotřebitelskou důvěru. „Snižujeme ceny svých vánočních produktů a od ledna plánujeme plošné snížení cen,“ uvedl generální ředitel Adalbert Lechner.

Společnost již dříve revidovala svůj výhled organického růstu tržeb pro celý rok 2026 na rozmezí 0–2 procenta, což představuje pokles ve srovnání s původními 4–6 procenty. Tento výhled již v březnu upravila směrem dolů.

Akcie v Curychu propadly až o 8,7 procenta, to je největší intradenní pokles od revize prognózy v březnu. Do pondělního zavření burzy ztratily v letošním roce více než čtvrtinu své hodnoty kvůli pochybnostem o oživení objemů prodeje, píše agentura Bloomberg.

Výrobce cukrovinek se potýká s vlažnou poptávkou v Německu, Švýcarsku i Rakousku, stejně jako se zvýšenou cenovou citlivostí zákazníků. V letních měsících navíc tržby v celém čokoládovém odvětví v Evropě negativně ovlivnila vlna veder.

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„Druhé snížení prognózy během šesti měsíců poškozuje reputaci společnosti Lindt jako poskytovatele spolehlivých prognóz, což je klíčová opora jejího prémiového ocenění,“ napsal v analýze analytik společnosti Vontobel Jean-Philippe Bertschy. „Cenová síla, která byla dlouho trumfem společnosti Lindt, je nyní podrobena zkoušce.“

Vysoké ceny kakaa

Dalším faktorem, který v posledních letech brzdil ziskovost výrobců čokolády, byly rekordně vysoké ceny kakaa. Ty začaly klesat ve druhé polovině roku 2025, ale od února opět rostou v důsledku očekávání, že sklizeň v západní Africe v letech 2026–27 bude kvůli chorobám a nepříznivému počasí menší.

Tento region by mohl být rovněž zasažen silným jevem El Niño, což je klimatický jev, který může přinést období závažných povodní nebo sucha. Společnost Lindt a její konkurenti jsou obvykle dobře zajištěni do budoucna a možná budou muset počkat, než budou moci těžit z případné normalizace cen.

Švýcarský zpracovatel kakaa Barry Callebaut AG vykázal nižší objemy kvůli vyšším tržním cenám. Ačkoli ve svých výsledcích za třetí čtvrtletí zaznamenal zlepšení v objednávkách, přičemž zákazníci jsou opět ochotni objednávat s větším předstihem, varoval, že oživení bude nějakou dobu trvat.

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Společnost Lindt, neboli Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, očekává v příštím roce pozitivní růst objemu prodeje díky uklidnění situace na trhu s kakaem a zvýšeným investicím do značky, uvedl Lechner.

„Díky naší zajišťovací strategii jsme letos z nižších cen kakaa příliš neprofitovali, ale v příštím roce pocítíme pozitivní důsledky, které nám umožní nabídnout nižší cenové hladiny,“ řekl novinářům.

Analytici označili prémiové postavení společnosti Lindt za možnou překážku oživení objemu prodeje, neboť návrat spotřebitelů, kteří se rozhodli pro levnější alternativy, by mohl trvat déle. „Máme poměrně dost příležitostí k dalšímu růstu objemu prodeje, protože věříme, že trend směřující k prémiovým produktům jako celkový trend bude pokračovat,“ uzavřel podle Bloombergu generální ředitel Lindtu Adalbert Lechner.

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