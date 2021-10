Linde Gas otevřela v Praze výrobnu speciálních plynů za čtvrt miliardy

Nová výrobna speciálních plynů, kterou firma otevírá po třech letech příprav a roce stavebních prací, patří k nejvíce automatizovaným závodům v rámci celé nadnárodní skupiny Linde. Firma si od ní slibuje optimalizaci výrobních nákladů a zkrácení dodací lhůty. Investice je součástí změny systému zásobování speciálními plyny v Evropě.

Kapacita nové plnírny bude 65 tisíc tlakových lahví za rok, dosavadní byla devět tisíc lahví. Vedle českých zákazníků budou z pražského závodu zásobovány i sousední země, Linde bude z Prahy vyvážet takřka do celé Evropy. V plnírně se budou míchat procesní plyny pro speciální použití a kalibrační plyny.

„Kalibrační plyny dodáváme například výrobcům automobilů pro měření emisí, včetně stanic technické kontroly. Čisté plyny a certifikované kalibrační směsi používají mimo jiné jednotky Hasičského záchranného sboru nebo policejní laboratoře,“ říká šéf Linde Gas Česká republika Petr Partsch.

Mezi technické plyny se řadí vzdušné plyny (kyslík, dusík, argon) a dále například vodík, acetylen či oxid uhličitý. Speciální plyny jsou jejich vysoce čisté varianty (čistota vyšší než 99,999 procenta) nebo jejich směsi. V nové plnírně je možné vyrobit až pětisložkové směsi. Mezi speciální plyny patří kalibrační plyny, což jsou směsi plynů vyráběné podle individuálních požadavků zákazníka.

Čisté plyny a kalibrační plyny se používají v mnoha sektorech průmyslu pro vstupní, mezioperační nebo výstupní kontroly. Speciální plyny jsou dále využívány pro přesná měření, například pro kontrolu emisí či pro zkoumání potravin a životního prostředí.

Plyny z nové výrobny je možné využít také pro kalibraci přístrojů, které většina velkých průmyslových firem potřebuje pro měření vypouštěných emisí. „Typické použití je v laboratořích, vědě a výzkumu,“ doplňuje Partsch.

Ve vedlejší, devět let staré hale, vyrábí Linde také medicinální plyn, který dodává do nemocnic. Zatímco běžná produkce se pohybuje kolem 160 kusů denně, během největšího náporu covidové pandemie naplnila firma 600 až 700 kusů kyslíkových lahví různých velikostí. Do plnění lahví se zapojili i lidé z kanceláří. Kyslík a další plyny se získávají ze vzduchu, jde však o energeticky náročný proces, plyn je nutné několikrát stlačit a zchladit.