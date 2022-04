Značce toniků Kinley se loni dařilo. Svůj prodej zvýšila o 70 procent

Značce z portfolia společnosti Coca-Cola se dařilo i na Slovensku. Její prodeje tam vzrostly o více než třetinu. Značce velmi pomohlo to, že navýšila své investice do marketingu. Také letos plánuje značka Kinley dynamicky růst.

Až polovinu tržeb značky Kinley tvořila loni základní varianta Tonic Water v 1,5litrové PET lahvi. „V našem Kinley portfoliu je klasický tonik dlouhodobě nejprodávanější položkou. Loni však rostl i zájem o naše ochucené varianty toniků,“ popisuje marketingový ředitel ve společnosti Coca-Cola ČR/SR Jakub Will Loos.

Značce Kinley se navíc loni v Česku i na Slovensku výrazně dařilo také ve srovnání s konkurencí. Na obou trzích podle agentury Nielsen navýšila svůj tržní podíl v kategorii adult drinků o více než 7 procentních bodů. To ji na Slovensku pomohlo upevnit pozici dvojky na trhu, v Česku se dokonce s tržním podílem 21,1 procent nově stala jedničkou ve své kategorii.

„Zákazníci na značce Kinley oceňují kromě skvělé chuti také její mimořádnou variabilitu. Navíc se nám loni díky vyšším investicím do marketingu podařilo posílit povědomí o značce,“ popisuje hlavní důvody růstu Loos.

Rok 2022 s novým produktem

Zvyšující se obliba toniků značky Kinley se projevila také na letošních výrobních plánech. „Pro rok 2022 očekáváme v rámci celé značky Kinley dodávky na český a slovenský trh v objemu 17 milionů litrů toniku. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o 26 procentní nárůst,“ uvádí Loos.

Ke zvýšení celkových prodejů značky Kinley podle Loose přispěje také letošní novinka Kinley Tonic Zero, jež se vyznačuje nulovým obsahem cukru. „Uvedení Kinley Tonic Zero na trh je součástí snahy společnosti Coca-Cola nabízet zákazníkům alternativy bez cukru a dál rozšiřovat základnu Zero produktů,“ vysvětluje. V obchodech zákazníci nový produkt rozeznají podle černého přebalu s červenými detaily, podobně jako tomu je v případě ikonické Coca-Cola Zero.

Novinka, jež byla na český trh uvedena v průběhu března, by podle Jiřího Koláře, brand manažera značky Kinley, letos mohla dosáhnout šestiprocentního podílu na celkových prodejích značky. „Počítáme s tím, že v roce 2022 prodáme 1,1 milionu litrů Kinley Tonic Zero,“ doplňuje Kolář.

Zero varianta toniků značky Kinley je na trhu prozatím dostupná v neochucené variantě produktu Tonic Water, v průběhu roku přibudou v Zero verzi také ostatní příchutě. Zákazníci si nový nápoj mohou zakoupit především v 1,5litrové PET lahvi, dostupná je také varianta ve skleněném obalu. Později by se měla nabídka obalů rozšířit také o plechovky.