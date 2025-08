Celý virální trend odstartovala podle britského deníku Sun uživatelka TikToku vystupující pod přezdívkou @misskatiefett, která zveřejnila video se slovy: „Někdo mi řekl, že logo Lidlu vypadá jako pes, co hraje na klavír. A teď už tam nevidím nic jiného.“

Zpočátku nenápadná a úsměvná poznámka vyvolala lavinu reakcí. Další uživatelé začali zkoumat, co se za nápisem Lidl vlastně skrývá, upravovali logo podle své fantazie a sdíleli vlastní verze psa-pianisty, tak, aby domnělá zvířecí silueta byla ještě zřetelnější.

„Sociální sítě fungují rychle. Většina trendů trvá jen pár hodin. Pes v logu Lidlu je jedním z těch zábavných momentů, které pobaví a tím to končí. Lidi zaujme, že ho ne každý hned vidí, což zvyšuje zapojení. A to algoritmus vyhodnotí jako zajímavý obsah, který pak šíří dál,“ vysvětluje Ondřej Tyleček, ředitel kreativní agentury Fairy Tailors.

Známé logo německého obchodního řetězce tvoří žlutý kruh v modrém čtverci s názvem řetězce ve výrazném písmu. Právě nakloněné červené písmeno i, které se opírá o první L, podle mnohých připomíná psí tlapky položené na klaviatuře.

Do šíření virálního trendu se zapojil i britský bloger Ricky Willis, známý jako @skintdad, jehož video se stalo jedním z nejsledovanějších. „Jakmile to uvidíte, už to nejde nevidět,“ říká ve svém příspěvku, který vidělo přes 2,1 milionu lidí.

Reakce sledujících jsou rozmanité. „Už tam nevidím nic jiného než toho psa,“ píší jedni, zatímco jiní komentují: „Musíte mi to ukázat, já to tam prostě nevidím.“ Někteří dokonce přidávají vlastní interpretace například že jde o židli s míčem.

„V kontextu potravinového řetězce, kde hrají velkou roli hygienické a chuťové asociace, není propojení jídla a psa příliš žádoucí. Navíc silueta ´psa u piana´ může působit až parodicky a evokuje spíše estetiku vykřičeného domu než moderní retail. Pokud by se tato interpretace dále rozšířila, může oslabit původní symboliku loga a vytvořit nežádoucí asociace,“ míní Tomáš Vacek, podnikatel a partner reklamní agentury Contexto.

S nadsázkou reagovala také konkurence. Řetězec Aldi na sociálních sítích uvedl: „Psa vidíme jen tehdy, když máme úplně zavřené oči.“

Podle francouzského magazínu Marie France, který o celé kauze informoval, se tímto nečekaným virálním příspěvkem zabývají i další zahraniční redakce.

Značka Lidl se k fenoménu zatím oficiálně nevyjádřila. Ovšem slovenský Lidl využil situace naplno a na svém instagramovém účtu záměr a výklad uživatelů sociálních sítí potvrdil: „Ano, pravda byla odhalena. Pes v našem logu opravdu hraje na klavír,“ napsal Lidl SK.

Internetový mem, který vznikl z optického klamu, opět ukázal, jak snadno se může stát běžný prvek každodenního života předmětem masové pozornosti, uvádějí některá zahraniční média. A zároveň, že i bez kampaně může značka získat značný mediální zásah tentokrát díky domnělému čtyřnohému pianistovi.

„Lidl v minulosti ukázal, že se nebojí pracovat s virálními momenty s humorem a nadhledem a bude tedy zajímavé sledovat, zda i tentokrát přijde s neotřelou reakcí, která promění nevinný mem ve značkovou výhodu, nebo podrží strategii mlčení,“ uvedl Vacek.