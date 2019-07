Vlastní stravenky nestačí. Lidl chce ovládnout i bezkontaktní placení

„Lidl Pay je funkce, kterou budeme schopni našim zákazníkům v budoucnu nabídnout,“ potvrdila společnost Lidl International německému týdeníku Lebensmittel Zeitung (LZ). Podle informací tohoto listu postupuje řetězec krok za krokem, podle jednotlivých zemí, nyní začíná ve Španělsku.

Jako Google nebo Apple

Lidl se tak pouští do další oblasti, kdy bude konkurovat internetovým obrům, jako je Google či Apple, kteří mají také vyvinuté své vlastní platební systémy. Právě s nástupem Apple Pay do Česka letos v ­únoru se placení mobilem více rozhýbalo. Hned během prvního měsíce si služby aktivovalo zhruba 200 tisíc lidí, výrazně více než Google Pay za celý rok. Placení přes Apple Pay či Google Pay nyní mohou využít klienti zhruba desítky bank a ­dalších finančních institucí, postupně přibývají další.

Lidl Pay je podle německého týdeníku součástí nové věrnostní aplikace Lidl Plus jako jakási digitální peněženka. Proto bude nejdříve nasazován v zemích, kde už Lidl Plus funguje. To je ve Španělsku, Dánsku, Rakousku a Polsku a v některých částech Německa. Příští rok by se měl rozšířit podle LZ do celého Německa.

„Vzhledem k relativně rané fázi projektu o možném startu platebního systému Lidl Pay v tuto chvíli nemůžeme poskytnout bližší informace,“ uvádí k tomu pouze mluvčí Lidlu v Česku Zuzana Holá. Věrnostní program jako aplikace v telefonu se podle ní testuje v několika zemích a po ukončení testování a pilotního provozu Lidl Plus je plánováno jeho zavedení i do dalších zemí.

„Lidl nejenže má dlouhodobě strategii být nezávislý ve všech segmentech, kde by ho to mohlo ohrožovat v jeho zájmech, ale je to i­ krok k získání vlivu v dalších oblastech. Ovládnutí plateb ve svých obchodech bude znamenat silnější vyjednávací pozici s bankami a současně i snížení nákladů,“ uvádí Radim Pařík, který dlouhá léta vedl Kaufland patřící do stejné mateřské skupiny Schwarz v Polsku.

Úspora podle něj nebude jen v poplatcích za transakce kartou (kdy se v Německu uvažuje o platbě převodem z účtu v rámci aplikace), ale i v nákladech na tisk, protože účtenka bude moci být elektronická, nebo se sníží náklady na manipulaci s hotovostí, která zabírá čas a má vyšší chybovost.

Zároveň tím Lidl získá mnohem lepší data o svých zákaznících, o jejich chování. „Víte, kdo to je, odkud, kolik utrácí, za co. Dokonalý a­ dosud drahý, externě nakupovaný nástroj,“ dodává Pařík.

Jak by to mohlo fungovat, popsal Lebensmittel Zeitung následovně: „K platbě s Lidl Pay v obchodě musí zákazníci otevřít aplikaci Lidl Plus, zobrazit digitální věrnostní kartu a autorizovat pomocí otisku prstu nebo kódu PIN. Následně se na displeji mobilního telefonu objeví QR kód, který zákazník drží před čtečkou a skenuje.“ Nejenže takto budou převáděny peníze, ale zároveň i načítány slevy a poskytována elektronická účtenka. Ve Španělsku mohou být v aplikaci Lidlu vloženy jako do digitální peněženky i­ virtuální kreditní karty Visa a Mastercard.

Lidl patří obecně k nejúspěšnějším řetězcům na evropském kontinentu, v Česku je jednoznačně nejziskovější s pěti miliardami za poslední známý finanční rok.

Německý řetězec není jediný, kdo si kolem svého hlavního byznysu buduje celý provázaný systém. Už před lety Tesco hodně prezentovalo a kladlo důraz na svůj věrnostní systém ClubCard, Tesco Mobil či svou kreditní kartu. Billa zase na českém trhu rozjela cestovní kancelář a podobně to mají v zahraničí i Kaufland, Lidl či Aldi.

Po vzoru Německa

Zatímco u nás Lidl kromě svého hlavního byznysu, prodeje zboží, ukázal zatím jen vlastní stravenky (které platí i v Kauflandu), hlavně v­ Německu jde o celý konglomerát činností. „Je toho hodně, od výroby balených vod, čokoládovny, výrobu palet, které se dají opakovaně používat a sledovat, vlastní firmy na recyklaci, solární energie,“ popisuje Radim Pařík.

„Těžko už budeme více jíst. Ale platit musíme a zjistit, za co platíme a za co bychom rádi zaplatili, je prostě nutné,“ uzavírá Pařík jasnou motivaci k zavedení mobilního platebního systému Lidl Pay.