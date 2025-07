Rentgeny, co vidí víc. Letiště Praha mění odbavení k lepšímu. A zrychluje

Je to část dovolené, kterou by většina z nás z cestovního itineráře nejraději vyškrtla. Ještě než si na pláži roztáhneme ručník a skočíme do moře, je potřeba absolvovat let, ale hlavně odbavení. Najde se asi málo těch, kteří by si čas strávený na letišti před odletem vyloženě užívali. Odbavení, bezpečnostní kontrola, čekání na nástup do letadla... Všichni to známe. Naštěstí se v poslední době stále častěji můžeme na letištích setkat s moderními technologiemi a vychytávkami, které šetří čas a často i nervy pasažérů.

Letiště Václava Havla Praha před létem investovalo do několika novinek, které urychlují pohyb cestujících terminálem. Největší změnou je šest nových CT rentgenů na bezpečnostní kontrole v Terminálu 2. Cestující díky nim nemusejí z příručních zavazadel vybalovat tekutiny ani elektroniku, což kontrolu významně zrychluje. Pasažérům navíc odpadají starosti, jak věci v batohu či kufru uspořádat. Ale nezapomeňte: větší baterie jako notebooky a powerbanky patří pouze na palubu letadla.

„Na tratích s CT rentgeny předpokládáme navýšení kapacity kontroly zhruba o dvacet procent,“ říká mluvčí pražského Letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Přestože tekutiny nemusejí ven z kufru, stále platí jejich omezení v nádobách o maximálním objemu sto mililitrů. Všechny pak musejí být umístěny v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku, přičemž jeho maximální objem nesmí přesáhnout jeden litr.

Odbavení svépomocí je v kurzu

Letiště zároveň rozšiřuje samoobslužné služby – k dispozici je 31 kiosků na tisk palubních vstupenek a 20 přepážek k odbavení zavazadel. Obojí najdete v odbavovacích halách Terminálu 1 a 2. Tyto technologie pomáhají odbavit se rychle a bez čekání ve frontách, což ocení hlavně ti, kdo cestují nalehko nebo ve špičce.

„Služby samoodbavení představují alternativu ke klasickým check-in přepážkám, kde se v provozních špičkách mohou tvořit fronty,“ vysvětluje Denisa Hejtmánková. Cestující by si před odletem měli ověřit, zda jejich dopravce možnost podporuje. Zájem o samoobslužné odbavení přitom každoročně roste. Zatímco za celý loňský rok bylo takto vyřízeno 3,1 procenta zavazadel, jen za první čtvrtletí letošního roku to bylo už 4,7 procenta.

Preboarding je nově i v Terminálu 2

Další novinkou znamenající časovou úsporu pro cestující je preboarding v Terminálu 2, který je určen pro lety do schengenského prostoru. V Terminálu 1 funguje už delší dobu. Systém využívá speciálně vyhrazené prostory neboli „ohrádky“ umístěné u vybraných odletových bran a výrazně urychluje nástup pasažérů do letadla.

„Při preboardingu probíhá kontrola palubních vstupenek, cestovních dokladů a kabinových zavazadel už při vstupu do čekárny, tedy ještě před samotným nástupem na palubu,“ říká mluvčí Letiště Václava Havla. Vyhrazený prostor je možné kdykoli opustit, například kvůli návštěvě toalety, stačí mít s sebou palubní vstupenku a doklad.

Během letošního roku bude preboarding umožněn až v osmi gatech v Terminálu 2. O tom, zda bude u letu preboarding, rozhoduje letecká společnost. Využívají ho hlavně nízkonákladové aerolinky.

Více času na relax i nákupy

Díky moderním rentgenům pasažéři rychleji zvládnou bezpečnostní kontrolu, sami se jednoduše odbaví, a navíc jim zbyde čas na kávu či nákupy. Na Letišti Václava Havla Praha je naštěstí dostatek příležitostí, jak si čekání na odlet zpříjemnit.

Ve spolupráci s nájemci pražské letiště před hlavní sezonou rozšířilo provozní dobu některých restaurací, bister a obchodů s občerstvením, aby mohly obsloužit cestující z úplně všech letů, tedy i nočních. Celkem třináct provozoven je v létě otevřeno 24 hodin denně. Přibyly také nové obchody, třeba butik se slunečními brýlemi, prodejna mobilního příslušenství nebo další shopy s cestovními doplňky.