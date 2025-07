Už žádné nervy na letišti. Odbavte se v klidu a bez zmatků

Dovolená se často může změnit v nepříjemný zážitek hned na jejím začátku. Přitom se odbavení na letišti dá zvládnou rychle a bez komplikací. Stačí několik jednoduchých kroků a místo stresu a nervózního sledování hodinek si můžete při čekání na odlet v klidu plánovat dovolenou a relaxovat už s předstihem.

Nezapomeňte na cestovní povolení

Letní dovolená nezačíná příchodem na pláž, ale dávno před odletem. Někdy to je otázka dnů, jindy je potřeba přípravu zahájit už týdny před příjezdem na letiště. Ještě než si začnete balit zavazadla, zjistěte si podmínky vstupu do země, kterou jste se rozhodli navštívit. Víza je potřeba mít zajištěná s dostatečným předstihem, řešit to na letišti už bude pozdě. „Pro cesty do Velké Británie například musí mít občané členských států Evropské unie, tedy i Češi, vyřízené elektronické cestovní povolení ETA,“ připomíná Denisa Hejtmánková, mluvčí pražského Letiště Václava Havla.

Nejen létání, ale především odbavení je pro řadu lidí stresující zkušeností. Často však úplně zbytečně. Komplikace si totiž cestující mnohdy přivodí sami. Přípravu proto rozhodně nepodceňujte. Úspěch či neúspěch každé dovolené začíná už cestou na letiště. Základní pravidlo zní: „Vyrazte včas, ať letíte v klidu“.

Pokud jedete autem, mějte na paměti, že zdržení může způsobit neplánovaná uzavírka nebo dopravní nehoda. To samé vás může potkat, i pokud na pražské letiště vyrazíte hromadnou dopravou. Autobus může mít zpoždění i z jiného důvodu, nebo bude tak obsazený, že vám nezbyde nic jiného než počkat na další spoj. „Pro odbavení se bez stresu by cestující na letišti měli být alespoň 2,5 hodiny před plánovaným odletem a u dálkových letů, kde je nutná pasová kontrola, ještě o půl hodiny dříve,“ říká Denisa Hejtmánková.

Ještě než vyrazíte na letiště, ujistěte se, že s sebou máte všechny potřebné doklady. Pro cestování do zemí Evropské unie vám stačí občanský průkaz, do ostatních destinací potřebujete cestovní pas. Nezapomeňte si zkontrolovat, zda nevypršela jeho platnost. I to bývá nezřídka důvodem, proč dovolená končí dřív než vůbec stihne začít. Není potřeba připomínat, že s kopiemi si nevystačíte. „K prokázání totožnosti při cestovní kontrole není možné použít ani eDoklady,“ doplňuje mluvčí letiště.

Vyhněte se frontě, odbavte se sami

Častým důvodem k obavám ze zdržení bývají fronty u odbavovacích přepážek. Existuje jednoduchý způsob, jak si ji zkrátit – odbavte se sami. Přímo na pražském letišti můžete pro získání palubní vstupenky využít samoobslužné Check-in kiosky. Není potřeba z toho mít jakékoliv obavy. U kiosku naskenujete cestovní doklad nebo občanský průkaz. Dál postupujete podle pokynů na obrazovce, sami si například můžete zvolit sedadlo v letadle. Po vyplnění všech údajů kiosek vytiskne palubní lístek, s ním pak rovnou pokračujete k bezpečnostní nebo pasové kontrole. V Terminálech 1 a 2 je celkem 31 samoobslužných kiosků, službu zde poskytuje 16 leteckých společností.

Na pražském letišti si můžete svépomocí odbavit také zavazadla. K dispozici je dvacet přepážek, tvz. Self Service Bag Drop,pro samoodbavení zavazadla, službu podporuje 12 leteckých společností. Postup je podobný jako v Check-in kiosku, zde již ale potřebujete mít palubní vstupenku aať už vytištěnou nebo v elektronické podobě. Po potvrzení údajů položíte zavazadlo na odbavovací pás, nakonec si vytisknete zavazadlový štítek, který připevníte na kufr nebo batoh. Pak už jen necháte zavazadlo odjet do třídírny a vezmete si doklad.

Standardní odbavovací přepážka zpravidla otevírá dvě hodiny před plánovaným odletem a zavírá 40 minut před odletem. Čas se však může lišit u jednotlivých leteckých společností i destinací. Stejně tak je dobré se předem seznámit s podmínkami přepravní společnosti, s níž cestujete na dovolenou. „Mezi jednotlivými aerolinkami se například různí časy pro uzavření gatu. Cestující by se měli dopředu informovat, kolik minut před odletem aerolinka gate uzavírá, a tomu přizpůsobit plánování předcházejících kroků,“ upozorňuje člen představenstva Letiště Praha Martin Kučera.

Veškerá elektronika v příručním zavazadle

Posledním krokem je bezpečnostní kontrola. Abyste ji rychle a bez komplikací zvládli, stačí dodržet několik základních pravidel. Dopředu si na webových stránkách Letiště Václava Havla Praha projděte seznam věcí, které můžete mít v příručním zavazadle. Vyhnete se tak zbytečnému zdržení a vysvětlování. „Nadále platí omezení tekutin v nádobě o maximálním objemu sto mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu jednoho litru,“ uvádí Denisa Hejtmánková.

Pokud sáček nemáte s sebou, nic se neděje. Můžete si ho vyzvednout na letišti před bezpečnostní kontrolou. V příručním zavazadle byste měli mít větší elektronická zařízení, u powerbanek, notebooků, tabletů a dalších zařízení s velkou baterií je to z bezpečnostních důvodů povinnost. „Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holicí strojek nebo elektrický zubní kartáček, může být nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle. Cestující by se však měli ujistit, aby nedošlo k náhodnému zapnutí zařízení uvnitř zavazadla,“ doporučuje mluvčí Letiště Praha.

Jak sáček s tekutinami či gely, tak elektroniku při bezpečnostní kontrole vyjměte ze zavazadel a vložte do plastových boxů. Umístěte tam i kabáty a bundy, čepici, opasek, hodinky a všechny předměty, které máte po kapsách. Už při balení zavazadla je dobré myslet na to, že tekutiny a elektroniku budete při kontrole vyndávat. I když můžete pronést jen sto mililitrů tekutin, prázdnou láhev na nápoje si klidně vezměte. Na letišti jsou desítky fontánek s pitnou vodou. Při čekání na odlet po bezproblémově zvládnutém odbavení se bude hodit.